Comité de Expertos: "El virus no es oficialista ni opositor"

Integrantes del Comité de Expertos que asesora al Gobierno desde que comenzó la pandemia de coronavirus emitieron hoy un comunicado, en el que alertaron sobre la gravedad de la situación en Argentina, expresaron su preocupación porque las diferencias partidarias no pongan en riesgo las estrategias sanitarias e hicieron un llamado a la responsabilidad individual pero también a los gobiernos a tomar medidas concretas.



"El virus no es oficialista ni opositor. La estrategia es sanitaria para enfrentarlo", señaló la carta difundida este viernes en la que expertos y expertas señalaron que ven con "preocupación" que las diferencias partidarias "comiencen a enturbiar la política sanitaria, situación que pondría en grave riesgo la respuesta a la pandemia".



El comunicado público, que lleva el título "Depende de todos nosotros", señaló la importancia de la responsabilidad individual y enumeró una serie de acciones con las que cada persona pueda ayudar a "reducir la propagación del virus".





Entre ellas mencionó la consulta precoz en caso de presentar síntomas, reducir salidas no indispensables, mantener los 2 metros de distanciamiento físico, usar correctamente la mascarilla tapa nariz-boca-mentón, lavarse periódicamente las manos y ventilar ambientes.



También aconsejaron evitar encuentros con personas con las que no se convive (particularmente en lugares cerrados), proteger a adultos mayores y "recordar a nuestros contactos para poder avisarles o que nos avisen en caso de que debamos aislarnos".



"Pero la responsabilidad individual no alcanza para enfrentar este desafío sin precedentes. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales tienen la responsabilidad indelegable de actuar en sus respectivas jurisdicciones", apuntó la carta pública.



Y continuó: "El mapa del país muestra un mosaico heterogéneo con regiones que han logrado una curva amesetada (aunque aún demasiado alta), otras con brotes por conglomerados, regiones sin circulación viral en el momento actual y varias con importante circulación comunitaria".



Los expertos recordaron que "algunas regiones del país están viviendo situaciones de tensión en el sistema sanitario, agravadas por el desgaste del equipo de salud, el que sigue respondiendo con alto nivel de profesionalidad y compromiso".



"Los aislamientos intermitentes posibilitarían ir abriendo y cerrando zonas de acuerdo a la situación epidemiológica. Estas medidas deben ir acompañadas por un uso racional de los testeos, ampliando su número y destinándolos a la vigilancia epidemiológica activa, implementando los diagnósticos por cuadro clínico en las zonas de alta circulación comunitaria y en contactos estrechos con síntomas de COVID-19 de casos confirmados", sostuvieron los expertos.



En referencia a los casos sospechosos y sus contactos estrechos, indicaron que "deben ser identificados, aislados y seguidos con la máxima premura. A tal efecto es necesario fortalecer (o constituir) equipos de rastreo que hagan un seguimiento diario de los casos y sus contactos".



"El coronavirus llegó sin aviso, sorprendió al mundo sin memoria inmunológica para enfrentarlo ni memoria social para aprender a convivir con la pandemia. Hoy cada uno de nosotros, mandatarios y ciudadanos, tenemos la oportunidad de optar por ser un eslabón más en la cadena de transmisión o por ser parte del escudo para cortarla", concluyeron.



El documento fue firmado por Pablo Bonvehí, Florencia Cahn, Pedro Cahn, Gonzalo Camargo, Luis Camera, María Marta Contrini, Javier Farina, María Cecilia Freire, Angela Gentile, Gustavo Lopardo, Eduardo López, Susana Lloveras, Tomas Orduna, Carlota Russ, Omar Sued y Pascual Valdez.