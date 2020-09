Argentina que emigró a España: "No sabía lo mal que vivía hasta que me fui del país"

Verónica Kleiman tiene 39 años y hace un año y medio abandonó Argentina para irse a vivir con su esposo y sus dos hijas a Vigo, en Galicia, España. La mujer hizo un descargo en su cuenta personal de Twitter y rápidamente el mensaje se hizo viral.

“Emigré hace 18 meses. Cuando me fui el país no estaba en llamas. Renuncié a mi trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación. En España conseguí trabajo en un bar, no lavo copas pero cuelgo la chupa y el plumífero de la gente que va a bailar”, comenzó su relato.

La mujer estudió abogacía, aunque no llegó a recibirse. En una entrevista con Infobae, explicó que con su pareja “alquilamos un departamento en Villa Luro, íbamos a trabajar y teníamos una vida cómoda sin grandes lujos... pero sentía que quería irme de la Argentina". Y agregó: "El contexto sociopolítico y la mala calidad de vida siempre fueron los principales motivos para el cambio”.

Verónica y su pareja ya tenían la doble ciudadanía y eligieron España para que el cambio sociocultural no sea tan brusco: “Encontramos colegio para las chicas, es público y trilingüe (castellano, gallego e inglés), un departamento a 10 minutos de la playa, y en tres meses ambos conseguimos trabajo. Yo en boliche y Raúl en la planta de autos Citroen”.

"Lo elegimos porque se presentaba con más oportunidades, clima amigable, paisajes alucinantes, trabajo, educación y salud pública. Tiene todo lo que necesitas de una ciudad y a la vez la tranquilidad del pueblo. Los gallegos son sociables y amorosos con los argentinos. Además, tenés desde pizzería argentina hasta yerba mate... pero sobre todo calidad de vida”, indicó acerca del lugar que eligieron.

