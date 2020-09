PALLADIUM HOTEL GROUP lanza ¨Semana Palladium con grandes descuentos"

Con flexibilidad de cambio de fecha la promoción estará disponible de forma exclusiva a través de agencias de viaje y disponible en todos los hoteles que Palladium Hotel Group posee en América en México (Costa Mujeres, Riviera Maya y Riviera Nayarit) República Dominicana (Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo), Jamaica (Montego Bay) y Brasil (Imbassaí).

Las estadías adquiridas durante la “Semana Palladium” podrán ser utilizadas en viajes desde noviembre 2020 y hasta diciembre 2021, siempre que se realicen las reservas de las vacaciones con anticipación.

La marca TRS Hotels, solo para adultos, otorga hasta 60%, mientras que los Grand Palladium Hotels & Resorts hasta un 65%, más la estadía de un niño gratis. Por su parte, en el destino Imbassaí (Bahía, Brasil), los descuentos serán de hasta un 65% con un niño gratis dentro de un plan familiar.

Ademas, todos los huéspedes tendrán un seguro de salud gratuito con cobertura total de los gastos médicos relacionados con Covid-19 durante su estadía. Palladium Hotel Group es una de las primeras cadenas hoteleras en ofrecer este beneficio en todo el mundo. Para la reanudación de la operación, Palladium Hotel Group invirtió en un amplio protocolo de seguridad e higiene e implementó nuevos procedimientos tecnológicos, como reservas en línea en restaurantes y actividades de entretenimiento y ocio, así como la implementación del check-in online, con el objetivo de maximizar distanciamiento social.

Los hoteles cuentan con la más alta certificación internacional y sellos que avalan todas sus medidas, con las que han logrado estar alineados con las normativas y recomendaciones de los organismos más especializados como Clean & Safe certificación de SGS, Process SGS, Stay Safe Plus Insurance Europ Assistance (Covid Care Guarantee by InterMundial) y Safe Travels by World Travel & Tourism Council certificación del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.