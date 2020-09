Insólito: en Mendoza no avanza la fibra óptica porque no pueden usar los postes

Un millón de conexiones al hogar de fibra óptica en el interior del país están frenadas por la imposibilidad de los operadores de hacer uso de los postes, en la mayoría de los casos bajo regulación municipal o de empresas de otros servicios.



"Tenemos problemas para hacer tendido de fibra óptica en 23 de las 24 provincias argentinas", aseguró el titular de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi), Marcelo D'Ambrosio.



La imposibilidad de utilizar los postes, según el distrito, se debe a normas municipales o a la tercerización del uso en mano de prestadores de otros servicios como electricidad.



"Hay municipios que permiten (el uso de los postes); otros a algunas empresas se lo permiten y a otras no; y en otros municipios los postes son de las empresas de energía y en algunos los tienen tercerizados", indicó D'Ambrosio.





También Rodolfo Bianchi, (por la Cappi) indicó que hay "300 empresas que podrían dar servicios de fibra óptica pero no pueden porque quieren forzar al soterramiento de la fibra, aún cuando otras empresas como las eléctricas usan los postes".



Ambos dirigentes explicaron que en algunos municipios, como por ejemplo, San Nicolás, la utilización de los postes está a cargo de la empresa eléctrica, y ésta tercerizó el negocio a empresas privadas.



Desde la Cappi también señalan a la provincia de Mendoza, donde "casi todos los postes son de dos empresas, y debe haber entre 50 y 80 proveedores de acceso a internet que no pueden tender fibra". Así los proveedores de acceso a internet siguen utilizando las conexiones "que ya no alcanzan para las velocidades que demanda el mercado".



En Mendoza, La Pampa, Santa Fe, "muchos ISP temen desaparecer", por la imposibilidad de mejorar el servicio para sus clientes: "la gente de los pueblos chicos necesita más que nunca conexiones de alta velocidad y nosotros podríamos llevar la fibra, pero tenemos las manos atadas", afirmó D'Ambrosio.





En su opinión, es necesaria una "intervención nacional que resuelva quien tiene potestad sobre la administración de los postes". En el Enacom indicaron que conocen la problemática pero que la normativa es de carácter municipal y/o provincial.