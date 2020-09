Es falso que la Anses abrió una oficina en Paraguay

Circula en Facebook, Twitter y Whatsapp una imagen con una texto que indica: “UNA BUENA!!! Se habilitara la 1 er oficina del Anses en Alberdi, lo que hara mas simple los tramites y cobros de beneficios para los que habiten en esa ciudad, asi ya no tendran que cruzar el río de forma clandestina…” (sic). Esto es falso. No se abrió ninguna oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Alberdi, localidad paraguaya del departamento de Ñeembucú, ubicada frente a la ciudad argentina de Formosa.

Los posteos en Facebook fueron compartidos más de 20 mil veces (ver acá, acá, acá y acá). El ex senador del PJ y ex embajador argentino en Perú Jorge Yoma también compartió la desinformación en su cuenta (no verificada) de Twitter. El contenido también llegó varias veces al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado.

Fuentes de la Anses confirmaron a RedDES que no se abrió ninguna oficina del organismo en Paraguay. Además, la foto con la que se comparte este contenido fue manipulada.

A través de la búsqueda inversa de imágenes de Google se pudo determinar que la imagen de los posteos está modificada: se tomó una foto de Adrián Mendieta, titular de la delegación de la Anses en Jujuy, y se le agregó un escudo con las banderas de Paraguay y la Argentina, un texto que dice “1er oficina de Anses en Alberdi” (sic) en amarillo, y, en el cartel de atrás, la leyenda “Alberdi, República de Paraguay”.

Imagen original – imagen modificada

Adrián Mendieta es, desde el 14 de mayo último, el titular de las oficinas de Anses Jujuy. Antes, fue intendente de la ciudad de El Carmen y en 2019 candidato a vicegobernador por el Frente Justicialista en la misma provincia. El mismo Mendieta confirmó a RedDES que el de la imagen es él y que la está trucada.

La Anses es un organismo descentralizado que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.