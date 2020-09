PHMG: el nuevo producto que elimina el covid de las superficies

El PHMG (Poli hexa metilén guanidina) fue creado por profesionales del Instituto ANLIS-Malbrán para eliminar el coronavirus de las superficies. La Ciudad de Buenos Aires lo está utilizando para hacer desinfecciones en el transporte público. Aseguran que es muy superior al hipoclorito de sodio (lavandina).

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que se están realizando 204 mil viajes diarios en el tren. Ante el aumento de pasajeros, el Ministerio de Transporte de la Nación anunció el comienzo de las pruebas de campo de una nueva fórmula para limpiar y desinfectar.

Durante la investigación se estudiaron 4 fórmulas, siendo seleccionada una de ellas, el PHMG por haber sido una de las que mejores resultados demostró y por ser, además, de producción 100% nacional.

Además de prevenir la propagación del covid-19, combate otras bacterias como hongos y virus como la escherichia coli, salmonella, hepatitis e influenza, entre otras.

La empresa Diransa es la que lo produce en Argentina. Desde la firma manifestaron que el producto “está clasificado como poco peligroso en base a los valores de toxicidad dermal y oral aguda. No es alergénico, no irrita la piel y no es tóxico para seres humanos, en las dosis de uso recomendadas”.

Además, informaron que se puede usar “por trapeado, inmersión, spray y niebla (fogging) dependiendo de la superficie y ambientes a tratar. No es volátil una vez aplicado”.

Claudia Perandones, Directora Científico Técnica del ANLIS-Malbrán, habló con Infobae y le explicó lo siguiente: "Se creó en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica (UOCCB) de Anlis una plataforma de investigación, desarrollo e investigación para testear productos y dispositivos médicos, que pretenden ser utilizados para combatir el Covid”.

Y añadió: "Se llegó a la conclusión que el PHMG cumple esa función".

