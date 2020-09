Emoción total: la sorpresa de un grupo de alumnos de montaña para sus maestros

Hoy una casa de Uspallata amaneció intervenida. Su tranquera estaba abierta. Su frente, lleno de color, Hubo intrusos que hicieron de las suyas en la fachada. Pero no fueron maleantes; sino que la travesura fue tan cálida, sorpresiva y emocionante que llenó de amor el corazón de los dos docentes que en ella viven. En la casa de Graciela y Mario el amor de sus alumnos se hizo tangible.

Mario y Graciela recibiendo un desayuno delicioso.

"Todavía estoy temblando de la emoción. ¡Me adornaron todo el patio! No te podés imaginar lo que he llorado", me cuenta Graciela Morales por teléfono. Ella es maestra de sexto grado junto a su esposo Mario, y tienen 58 alumnos. "También me trajeron un desayuno", sigue entusiasmada.

El frente de la casa de Graciela.

"Ayer ya habían comenzado a mandarnos saluditos a través de Whatsapp, y nos mostraban carteles, collages, etc. con mensajes hermosos. Ya eso nos había puesto muy emotivos, por la dedicación con la que los habían hecho. ¡Así es que imaginate la emoción cuando esta mañana nos levantamos y nos encontramos con este panorama al correr la cortina del living! Parece que han venido a la madrugada a colgarlos", sigue Graciela.

Así amaneció el living de Graciela y Mario.

"Ambos somos docentes del mismo grado en la misma escuela, y por suerte eso nos ha ayudado a poder responder a todos, porque ahora el trabajo es mucho mayor: hay que estar atentos, porque los niños envían sus tareas cuando pueden, cuando tienen conectividad", explica la lasherina.

"Me muero de ganas de abrazarlos a todos", asegura la maestra, con la voz tomada por la emoción.

Hablamos con Graciela Morales en MDZ Radio. Si querés escuchar la nota completa, hacé click aquí.