¡Se pudrió todo! Se estaban casando y apareció una mujer embarazada del novio

Lo que debía ser un día inolvidable por momentos de amor y felicidad termino siéndolo por el escándalo, los gritos y los empujones que se generaron cuando una pareja se estaba casando y a la boda llegó una mujer asegurando que estaba embarazada del novio.

El particular episodio, que fue grabado por uno de los invitados y luego viralizado, tuvo lugar en Detroit, Estados Unidos, cuando los novios estaban a punto de dar el "sí, quiero".

En pleno discurso del sacerdote, la mujer irrumpió en el casamiento y comenzó a gritar hacia el altar. "¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿No tomaste tu medicación hoy?",anticipando el desastre que terminó sucediendo.

"¡Anthony, sé que me escuchas! Estás actuando como si no me conocieras, ¡tengo a tu bebé aquí!", dijo la mujer y causó sorpresa y bronca entre algunos invitados, al punto en que la hija de la novia le arrojó un ramo de flores para agredirla y terminara el papelón que estaba protagonizando.

Medios internacionales informaron que, a pesar del inesperado episodio, la boda continuó y los novios finalmente se casaron, pero nadie consiguió responder a la pregunta que todos se hicieron en las redes sociales: "¿Realmente la mujer estaba embarazada de Anthony?".