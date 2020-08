Millones de abortos no se realizan por un aumento "descomunal" del misoprostol

Más de un millón de mujeres no pueden acceder al misoprostol en el país debido a que su precio aumentó “descomunalmente” un 1.280% entre 2015 y 2019, mientras que la inflación acumulada de ese período fue del 287,2%, según el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio).



El Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio) publicó el informe “El costo del Misoprostol, monitoreo de precios”, según el cual el precio del misoprostol registró una “aceleración descomunal” entre 2015 y 2019 de 1.280%, mientras la inflación acumulada (según el IPC San Luis) de ese período se ubicó en un 287,2%, dejando a 1,2 millones de mujeres fuera de la posibilidad de acceder a este medicamento.



En los datos publicados, se observó que de 2011 a 2015 el precio aumentó 91% con una inflación acumulada de 198,1%, cuando pasó de $320 -en 2011- a $611,48 -en 2015- en tanto que, medido en dólares, arrancó en torno de los US$74,24 y cerró en US$ 62,26, según la organización.



Asimismo, entre 2015 y 2019 la suba del Oxaprost se disparó en 1.280%, al pasar de $611,48 a $8.441,43 (tomado en dólares, el costo de una caja era de u$s 62,26 en 2015 y terminó en US$ 134 el 9 de diciembre de 2019).





El misoprostol es uno de los medicamentos indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar una interrupción legal del embarazo (ILE).



En la Argentina hay dos medicamentos que contienen misoprostol habilitados para su comercialización en farmacias: Oxaprost, que está combinado con diclofenac, indicado para patologías gástricas y se consigue en farmacias con una presentación de 16 pastillas; y el Misop 200 -que es la presentación más económica de misoprostol que puede conseguirse en farmacias, aún cuando su distribución sea desigual en distintas ciudades de la Argentina- con una presentación de 12 pastillas.



Estos datos cobran mayor relevancia al compararse con los niveles de ingresos de las mujeres: según el último dato disponible del informe de distribución del ingreso del Indec para el primer trimestre de 2020, las mujeres que pertenecen al decil más pobre tienen ingresos promedio de $ 3.949 por mes, mientras que el precio del Misop 200 fue de $4.828 en marzo de este año, lo cual significa que tuvieron ingresos 18,2% por debajo del costo de una caja de misoprostol.



En esta situación se encuentran alrededor de 1,2 millones de mujeres que viven en los aglomerados urbanos. La coordinadora general de la organización civil MISObservatorio, Candela García, afirmó que el observatorio tiene dos objetivos principales: difundir información sobre avances científicos y construir un monitoreo nacional sobre el acceso al misoprostol.

“Lo que queremos es que se democratice el acceso a abortos seguros y para esto el misoprostol tiene un rol central porque es la forma más utilizada y la más segura de abortar”, indicó García. En la actualidad dos de los principales obstáculos para acceder al misoprostol son el requisito de la receta archivada y el precio.