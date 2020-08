Parks and Recreation: la joyita "retro" que se destaca en Amazon Prime

Ya pasaron más de 11 años del estreno de Parks and Recreation (Construyendo un parque, según la inexacta traducción al español), una comedia que cambió los cánones en más de un sentido, y que sigue manteniendo su vigencia, quizás más que nunca.

El desembarco de Amazon Prime a Latinoamérica con precios más accesibles de acuerdo a cada país, hizo que esa serie creada por Greg Daniels y Michael Schur estuviera accesible para las personas que nunca tuvieron la oportunidad de verla. Y es una oportunidad que es mejor aprovechar, porque podría terminar pronto.

Durante las siete temporadas que duró la serie de NBC se contaron con un formato de falso documental los vaivenes del departamento de Parques y Recreación -de ahí el nombre- del pequeño pueblo de Pawnee, Indiana. Aunque está dirigido por el estoico libertario Ron Swanson (Nick Offerman), desde un primer momento se ve que el corazón de todo lo que pasa es la inquieta Leslie Knope (Amy Poehler).

Si la trama y la forma remite un poco a The Office, es porque Greg Daniels también creó ese mega éxito con Steve Carell. De hecho, cuando comenzó a idear Parks and Recreation, no se descartaba que fuera un spin off de la otra popular sitcom.

De todas maneras, esa nueva comedia tenía mucha fuerza propia. El principal atractivo era el elenco. Para los fanáticos del humor, la combinación entre Poehler y Offerman era explosiva, pero además estaban rodeados de algunos actores que en ese entonces eran desconocidos, pero rápidamente se transformaron en superestrellas.

Ese fue el caso del comediante Aziz Ansari, de una jovencísima Aubrey Plaza y, sobre todo, de un Chris Pratt que todavía estaba esperando su oportunidad para saltar al estrellato, algo que consiguió con creces, ya que ahora es el personaje principal de la saga de Marvel Guardianes de la Galaxia.

La serie va de menor a mayor. La primera temporada es difícil de ver, pero son sólo seis capítulos. Es notorio que todavía no tenía un ritmo propio, ni estaban bien definidos los personajes. Un ejemplo de eso es que la propia Leslie Knope es un personaje completamente diferente durante esos capítulos.

Luego pasa de ser una mujer insegura y más que nada rara a ser una funcionaria decidida y que sabe exactamente lo que quiere en todo momento. Todo sin perder el toque cómico que sin duda sólo una actriz del talento de Poehler le podía imprimir. No es el único personaje que crece, y eso es parte de su encanto. A pesar del paso del tiempo, consigue no perder la frescura.

En general, el nivel del humor, las actuaciones y el guión es superlativo. Las estrellas invitadas también son para tener en cuenta. Sacando a superestrellas como Paul Rudd o Bill Murray, hay comediantes un poco menos conocidos que le agregan un condimento incomparable a toda la producción.

Hay razones de sobras para ver Parks and Recreation. Una de las que le imprimen más urgencia al asunto es que el servicio de streaming Peacock recuperó los derechos de transmisión, por lo que podría desaparecer de las demás plataformas el año próximo.