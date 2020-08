Villa Mascardi: fiscal pide desestimar la denuncia del Ministerio de Seguridad

La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, pidió desestimar la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad contra quienes promovieron la movilización del sábado pasado en rechazo a la toma de tierras en Villa Mascardi.

Little le pidió al juez federal subrogante Gustavo Zapata que desestime la presentación del gobierno nacional "por inexistencia de delito" y advirtió que sería "peligroso" perseguir con el derecho penal a quienes "desean manifestarse".

El Ministerio de Seguridad había sostenido el viernes pasado que la convocatoria contra la ocupación de un predio de Parques Nacionales, tomado por el Lof Lafken Winkul Mapu, podía enmarcarse en los tipos penales de "amenazas, extorsión, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen y resistencia a la autoridad".

Pero la fiscal sostuvo hoy que no debía avanzarse con la investigación. Sin acusación, todo indica que el juez cerrará el caso en las próximas horas.

"No corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito", dijo Little, en un dictamen en el que destacó "la vaguedad de la denuncia presentada" por el Ministerio de Seguridad y destacó que durante la manifestación no hubo insinuación a la violencia ni uso de armas. Advirtió además que la denuncia no había sido ratificada por el Ministerio de Seguridad. Fuente: La Nación