Exreinas de la Vendimia pidieron disculpas por realizar una juntada clandestina

Seis jóvenes son investigados por la justicia luego de subir un video a redes sociales de una juntada clandestina que llevaron a cabo el sábado a la noche. Entre los investigados se encuentran la ex reina nacional de la Vendimia 2015, Rocío Tonini Valdivia; la reina de la Vendimia de Rivadavia 2012, Florencia Trevisan; y la reina del Turismo 2015, Gina Santilli.

Fue la propia Valdivia quien transmitió en vivo la juntada de amigos en su cuenta de Instagram. Los jóvenes estaban reunidos en la casa de uno de ellos y bromeando mientras bebían cerveza.

Luego de que el video se viralizara, las jóvenes fueron repudiadas en redes sociales y el escándalo provocó que la justicia actuara de oficio. Valdivia y Santilli reconocieron el error y pidieron disculpas públicamente.

El fiscal en jefe de San Martín, Oscar Sívori, confirmó en Canal 7 que ya han sido identificados todos los participantes de la juntada clandestina y que en las próximas horas serían imputados por la violación del artículo 205 del Código Penal.

Valdivia reconoció el error y pidió disculpas en su cuenta de Facebook. "Me disculpo por mí y por mis amigos. Y les aseguro que esto nos hizo mal. Hicimos lo mismo que vos hacés, solamente que yo soy una boluda conocida y a mí me salieron a matar. Seamos realistas", escribió la ex reina nacional de la Vendimia.

Y completó: "Afrontaremos las consecuencias, como adultos que somos. Porque es lo que nos merecemos. No nos hacemos los otros, afrontamos lo que pasó. Y espero que esto que nos afectó muchísimo, les sirva como ejemplo a cada uno que lea esto, para darse cuenta que no es joda lo que estamos viviendo y que hay que cuidarse, y que la ley es la ley y no se infringe. Nos guste o no, es lo que nos toca hoy en día. Es lo que tenemos que vivir, bajo presión de una pandemia que nos ha afectado a todos sentimental y económicamente".

Santilli también se disculpó en redes sociales y reconoció el error cometido. "Me siento avergonzada, muchas veces hacemos cosas sin pensar y esta es una", se lamentó.

Y completó: "Estoy de acuerdo con cada palabra que dicen porque sí: fuimos unos tontos, pero me apena que nos agredan de tal forma como si fuéramos asesinos o ladrones, cuando todos sabemos que en estos meses seguramente alguien más lo ha hecho.

Estoy triste, enojada y arrepentida de mi accionar porque he cumplido a rajatabla la cuarentena, todos mis allegados lo saben, pero bueno son cosas que pasan cuando hacemos cosas que no se deben".