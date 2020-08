Marcha atrás: borraron las fotos de los estudiantes estrenando campera

Este sábado se viralizó una publicación que mostraba a alumnos del colegio Vicente Zapata de Ciudad exhibiendo sus camperas 2020. Bastó poco tiempo para que llovieran las sospechas: esas imágenes, donde se veía a varios estudiantes sin barbijo y con escasa distancia entre sí, ¿se tomaron en tiempos de pandemia?

La respuesta de quienes manejan las redes que se identifican con la institución fue decir que el festejo se concretó respetando todas las normas y durante "la fase en la cual se permitieron las reuniones", aunque el mensaje no especifica cuál fue esa fase. Afirmación que, además, vuelve inexplicable el borrado de los posteos.

Por lo pronto, y haciendo un repaso a vuelo de pájaro, si los retratos fueron tomados en el periodo en el que se permitían las reuniones de hasta 10 amigos en casas particulares, el encuentro debió producirse entre el 9 y el 18 de junio. Es posible, desde luego. Llama la atención, de todas maneras, que las imágenes hayan tardado más de dos meses en ser compartidas.

El descargo desde la página del colegio.

Como sea, está claro que la solución no es hostigar a los pibes ni ensañarse con nadie. Lo que no puede ni debe evitarse es la reflexión: preguntarse por qué y cómo, mientras el país registra más de 9.000 infectados de una enfermedad que todavía no tiene cura, la prioridad es difundir -sin aclaraciones- un mensaje cuanto menos dudoso.

Festejo. Atrás, gente con barbijo.

Al cierre de esta nota, podían leerse versiones dispares en los comentarios de los posts. Mientras algunas personas aseguraban que se cumplieron las normas, otras señalaban que no fue así.