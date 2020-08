Tristeza: el icónico café que cerró sus puertas debido al Covid-19

Las asociaciones de empresarios que han realizado encuestas y estudios para tener estadísticas del golpe que ha causado la pandemia y las medidas de cierre y aislamiento en la economía provincial dan cuenta de que son muchos los emprendimientos y los espacios comerciales que han cerrado sus puertas o que están en una situación de extrema gravedad.

Así está hoy el lugar.

Uno de los que no pudo surfear la situación es un café que, desde hace años, una postal histórica y fundamental de la actividad y el ajetreo local. Se trata de la confitería del Automóvil Club Argentino, ubicada desde hace años en la Avenida San Martín 973: el pintoresco espacio baja la persiana y ya no se escuchará en las veredas del centro la frase... "¿Che, nos tomamos un café en el ACA?".

Durante mucho tiempo el lugar fue centro de referencia, espacio de reuniones laborales entre semana, o ese lugar en donde uno hacía "un tiempito" entre las tareas diarias y aprovechaba para tomar un rico cafecito. "Me enteré y no lo puedo creer. Para mí no era solamente un café: era mi restaurante de cabecera", comenta Hugo, a quien nos encontramos en la puerta del lugar.

"Yo no se que voy a hacer los sábados, porque era mi salida matutina de costumbre. Las veredas de esta zona de la calle San Martín con la gente disfrutando eran una fotografía característica que se repetía semana a semana", aporta otro habitué.

Era una costumbre mendocina "cafetear" en el ACA.

"No hay picaditas como las de este lugar. ¡Es una noticia malísima su cierre!", asegura un tercero.

Algunos mozos y clientes de siempre de la confitería recordaron con nostalgia a las "celebridades" de la provincia que se daban cita periódicamente allí. "Nicolino Locche siempre venía", cuentan, al mismo tiempo que aseguran que varios jugadores de fútbol amaban el café. El arquero histórico del Atlético Argentino, Luis Iconetti, o el internacional crack maipucino Pedro Waldemar Manfredini, que se ganara el corazón de los hinchas de Il Luppo italiano (A. S. Roma), y lo apodaron Il Piedone (el Patón), también se contaban entre sus filas, cuentan en Ecocuyo.

El sitio supo ser un reducto de periodistas, en donde los encuentros entre colegas y los debates sobre política, sociedad, trascendidos y datos "off the record" volaban de mesa a mesa.

En el local, hasta que llegó el coronavirus a Mendoza, funcionaba el restaurante Vittorio, pero la cuarentena más prolongada del mundo ha sido nefasta con todo el rubro gastronómico y este ha sido uno de los espacios que tuvo que decidir el cierre definitivo.