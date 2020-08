"Gente rata": el hilo que reveló qué tan tacañas son las personas

Una usuaria de Twitter tuvo una idea simpática: compartir historias de personas muy, pero muy tacañas. Las miles de respuestas que recibió fueron absolutamente insólitas, y, en algunos casos, extremas.

"Abro hilo de experiencias con gente rata. Yo tuve una suegra que me decía que use una toalla cuando hacía pis, para no gastar papel higiénico", contó la usuaria @soyladivav.

Abro hilo de experiencias con gente rata. Yo tuve una suegra que me decía que use una toalla cuando hacía pis, para no gastar papel higiénico. — La Diva Vidal (@soyladivav) August 27, 2020

A los usuarios de Twitter les "copó" la idea, y rápidamente se fueron juntando las respuestas. Una más insólita que la otra. "Novio de amiga. Lo llevaban de vacaciones los padres de ella, le daban de todo. El pibe si compraba un alfajor en la calle le pedía a ella la mitad de la plata", escribió @merrylevov.

Novio de amiga. Lo llevaban de vacaciones los padres de ella, le daban de todo. El pibe si compraba un alfajor en la calle le pedía a ella la mitad de la plata. — Merry Levov uD83DuDC9A (@MerryLevov) August 28, 2020

Otra usuaria de Twitter contó una experiencia realmente desagradable: "Una amiga y toda su familia volvían a guardar en el frasco el cachito mayonesa que les quedaba en el plato después de comer. Con pedazos de comida y todo".

Una amiga y toda su familia volvían a guardar en el frasco el cachito mayonesa que les quedaba en el plato después de comer. Con pedazos de comida y todo. — uD83DuDC9A Mar uD83CuDF08 (@mar_ahora) August 28, 2020

Mirá otras respuestas increíbles al hilo.

Vi un amigo sacar un chicle beldent comerse la mitad y guardar la otra mitad prolijamente en el envoltorio — Nico (@nicoantezana) August 28, 2020

el papá de una amiga de la infancia te hacía dejar una moneda de 25 centavos al lado del teléfono fijo cuando lo usabas. Te cobraba la llamada. Y no eran pobres. — carr uD83CuDF08 (@imcaarr) August 27, 2020

Una "amiga" se quedó en la calle por sorete y obvio le ofrecí mi casa, se quedó 5 meses. Al tiempo a mi me cortaron el gas, le pedí asilo, y me dijo que tratara no usarle el queso de rallar porque era muy caro. Gracias vero tengo los mejores recuerdos de vos tkm — victorita no problem (@totalmentevicky) August 28, 2020