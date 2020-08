Un obstetra relativizó los abusos y pidió que las nenas "con la semillita adentro" no aborten

Una verdadera polémica fue la que se desató luego de las frases que un experimentado médico cirujano especializado en obstetricia que cumple funciones en un hospital público brindó en un programa de radio donde, entre otras cosas, relativizó el abuso sexual hacia menores de edad y tocó el tema del aborto y de la interrupción legal del embarazo de una manera, al menos, particular.

El escándalo se desató en la provincia de Santa Cruz pero ya tuvo alcance nacional debido a las expresiones del experimentado médico Elider Pecile, quien trabaja en una localidad que no supera los 5 mil habitantes y dialogó en Radio Nueva Cañadón 99.5 sobre el aborto, los abusos sexuales y otros temas relacionados.

Uno de los temas abordados por Pecile fue la iniciación sexual cada vez más temprana en las mujeres y dijo que si son nenas, lo que infiere un abuso sexual, igual deben quedarse con la criatura que se está gestando. Aseguró que los varones son “como planta de rabanito, dejan la semillita y se van”, pero “la niñita tiene que quedar con la semillita, y la niñita tiene 9 años, 10, 11, 12 años”.

Ahondando en el tema de los abusos sexuales, el profesional los relativizó y habló de los métodos actuales para probar que se trató de una violación. "Al abuso lo tengo muy entre comillas”, porque, “llegado a una intimidad, donde solamente las paredes escuchan... y bueno... aunque ahora está este sistema que es peligroso, porque te agarran con las manos en la masa y no te falta ADN, no te hace falta nada", dijo en referencia a las filmaciones de cámaras y celulares.

Volviendo al tema del aborto, Pecile siguió mostrándose totalmente en contra, pero soltó otra frase que también causó polémica respecto a lo que le dicen algunas mujeres que no quieren tener otro hijo. "Y si no, el otro camino criminal sería tengo cuatro hijos y no puedo tener éste, entonces señora tráigame uno y lo sacrificamos", aseguró.

"Que venga la mujercita con el problema, que no venga ni su madre ni su abuela ni nadie. Entonces le decimos señora, mijita, cuántas personas en el mundo están anotadas para adoptar un bebé y vos tenés uno y lo vas a tirar. Te cuidamos, te tenemos en sábanas de seda, te brindamos todo lo que necesitás, tenés tu hijo y lo regalás, lo donás, lo das en adopción, pero no lo tirés, ese es el camino correcto", sostuvo el médico.

Amparándose en la objeción de conciencia, algo que seguirá vigente si se aprueba la ley, Pecile dejó en claro una y otra vez que va a seguir absteniéndose, tal como ahora con los casos donde las mujeres y niñas son abusadas, por ejemplo. "Ya me lo advirtió el subdirector, que como la esposa es abogada, le dijo que si la ley aparece y me mandan una paciente yo tengo que hacerle un aborto, pero le dije que no", insistió.

Tras los dichos vertidos por el profesional de la salud, el caso tomó estado nacional y, enseguida, la Dirección del Hospital seccional Eduardo Canosa aclaró mediante un comunicado que "el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo ILE con resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la nación se aplica en este hospital como corresponde, siguiendo la normativa vigente y la adhesión del gobierno de la provincia de Santa Cruz respetando y ejecutando de esta manera los derechos de las mujeres".