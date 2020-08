Se viralizó un audio que complica a Máximo Thomsen: "Le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza"

Un audio de WhatsApp que se conoció en las últimas horas complicó aún más la situación de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers detenido por el asesinato de Fernández Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero en Villa Gesell.

Se trata de un mensaje enviado por un amigo de Thomsen en el que aporta detalles sobre lo que ocurrió adentro y afuera del boliche Le Brique la noche del brutal crimen.

En el audio, “Pipo” -señalado como el rugbier N°11- charla con Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Alejo Milanesi. Se espera que la fiscal Verónica Zamboni le tome declaración en las próximas horas para que explique lo que contó en este audio.

“Pipo” aparece en distintos momentos junto a los imputados tanto en fotos como en videos y, como uno más del grupo, se los observa “festejar haber cometido el crimen” y después ingresan juntos Mc Donalds. Los otros involucrados fueron identificados por los peritos como “Juani Neme”, “Aldi Cairmer”, “Alejo Arce” y “Dory”, novia de Juan Pedro Guarino.

En el audio en cuestión, “Juani Neme” se refiere a Thomsen con el apodo de “Machu” y complica su situación. “Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”, cuenta el joven en el audio.

Por el crimen se encuentran detenidos y ya procesados Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), todos ellos considerados coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Además, están acusados como “participes necesarios” Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), quienes fueron excarcelados por no poder demostrarse que formaron parte del ataque contra Fernando.