¿Por qué la cuarentena está "aniquilando" a los niños y adolescentes?

Hace unos días el periodista mendocino: Marcos Álvarez -radicado en Miami- compartió un experimento en su cuenta personal de Facebook que demuestra que sin duda, la pandemia mundial está haciendo estragos en la vida de los más chiquitos.

"A todos los que piensan que la pandemia y las diferentes medidas de aislamiento no tienen efecto en los niños, o que es algo menor porque ellos son chicos y no se dan cuenta, les pido por favor que vean este video hasta el final. ¡Esto no es fake news!", publicó.