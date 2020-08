Un científico del Conicet probó la vacuna contra el Covid y da su opinión

Un investigador del Conicet y docente en la Universidad de La Plata (UNLP) se aplicó la vacuna contra el Covid-19 que investigan los laboratorios Pfizer y BioNtech. Tras ser parte de esta experiencia en el Hospital Militar para la que aclara que no dudó en ser voluntario, destacó que se trata de un proyecto serio.



Sergio Matheos, geólogo en el proyecto Y-TEC y docente titular en la Facultad de Ciencias Naturales, contó que es la primera vez que se ofrecía como voluntario pero lo hizo tras considerar al equipo de trabajo y la forma de investigar.

Para Matheos, se trata de "un proyecto catapultado por dos laboratorios de prestigio internacional como son Pfizer y Biontech. Así que, como vi que es un proyecto serio, cuando lo escuché a Polak informar que iban a necesitar voluntarios, no lo dudé".



"La vacuna, al entrar en Fase 3, requiere que 45 mil voluntarios en el mundo sean inoculados, y Argentina fue elegida como uno de los seis países que hacen esta prueba", precisa Matheos.



La mitad de los voluntarios recibirá la vacuna y la otra mitad un placebo. A partir de ahí empiezan los controles.

"El primer día, en el hospital militar, me sacaron sangre, me hicieron el hisopado y me dieron la vacuna. Luego, una hora después de llegar a casa, me llamaron para ver cómo seguía", relata el científico.