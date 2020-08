José, el cartonero que encontró un millón de pesos y lo devolvió: "Me gustaría conseguir trabajo"

Respetuoso "hasta para pedir un vaso de agua". Así describen los vecinos de Trenque Lauquen a José, el cartonero que encontró un millón de pesos adentro de una caja y se puso en campaña para devolvérselo a su dueño hasta que lo logró.

José Sala es un joven que llegó a la ciudad bonaerense desde Córdoba y estuvo realizando trabajos de jardinería hasta que también su actividad se vio afectada por la pandemia y no lo quedó otra que salir a "cartonear", algo que de todas maneras hace con dignidad.

Días atrás estaba recolectando cajas de cartón hasta que en el interior de una de ellas encontró un sobre con mucho dinero. Ante la sorpresa, decidió contactar a un hombre de su confianza y junto a él llegaron a los dueños, una agencia de autos de la ciudad.

"Trabajo hace unos dos meses juntando cartón, cuando me encontré con todo eso me puse muy nervioso, pero por suerte pude devolverlo", le dijo José a los medios locales, mientras que la empresa dueña del dinero lo consideró "un amigo" y lo recompensó de buena manera.

"Estoy contento, me van a regalar una moto y ropa, eso para mí es de enorme ayuda", contó el cartonero que hace meses se quedó sin trabajo. "Cortaba el pasto, pero con el tema de la pandemia ya no pude hacerlo. La gente ha sido muy buena conmigo, hubo personas que me prestaron un lugar donde vivir y por eso hace dos meses me puse a juntar cartón", explicó.

Más allá de este hecho, José sigue recorriendo la ciudad y en su carro escribió su número de celular y la frase "Feliz jardinero". "Soy agradecido con lo que tengo, pero me gustaría conseguir otro trabajo". Para ello, dejó su telefono celular: 0239215544132. El que lo contrate ya sabe de sus antecedentes de honestidad y esfuerzo.