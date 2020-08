Policías agredieron a un dirigente radical por violar la cuarentena

Efectivos policiales golpearon a un ex jefe comunal tras irrumpir en la reunión familiar de la que participaba. El violento hecho se registró en la localidad santafesina de Santa Isabel.

La agresión se registró el sábado a la madrugada y la víctima fue Mario Kovacevic, quien se encontraba reunido con siete integrantes de su familia para festejar el cumpleaños número 50 de uno de sus hijos.

Efectivos policiales irrumpieron en el lugar y lo agredieron violentamente tras una discusión. Según contó el reconocido dirigente radical, perdió la conciencia por los golpes.

Mientras el hombre recibía atención médica, varios de sus hijos fueron llevados esposados a la comisaría por la violación del aislamiento social y obligatorio.

"Estábamos festejando el cumpleaños de mi hijo y vinieron dos policías diciendo que había una denuncia contra nosotros por la reunión. Yo salí y les dije ´qué pasa, muchachos´ y ahí, luego de un intercambio de palabras, me empujaron y golpeé contra una pared que me produjo un sangrado en la cabeza. Luego vinieron dos patrulleros más y no recuerdo más nada porque estaba prácticamente inconsciente", contó Kovacevic a una radio santafesina.

Kovacevic fue jefe comunal entre 2007 y 2013 y actualmente se encuentra en ese cargo otro dirigente de la UCR, Jorge Raverta, indicó La Capital.

Santa Isabel es una localidad del departamento General López que tiene alrededor de 5.000 habitantes y está ubicada a 35 kilómetros de Venado Tuerto. Hace pocas semanas tuvo un brote de coronavirus, lo que obligó a las autoridades a regresar a la cuarentena estricta.

"No atrapan a los que venden droga ni a los que roban. Tampoco pueden parar las grandes fiestas privadas. Pero sí son buenos para golpear a una familia. Mí tío Mario, golpeado por la policía de Santa Isabel", se quejó en Facebook el sobrino de Kovacevic, Raúl Pellegrini.