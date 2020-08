El retorno a Fase 1 provocó fuertes protestas en ciudades de Río Negro

#Ahora #Cipolletti #RioNegro

La gente afuera de la casa del intendente pidiendo no volver a fase 1. Hoy a la tarde la gobernadora Arabela Carrera dijo en conferencia que todo el departamento de General Roca volvía al ASPO. “Hasta que no salga Di Tella no nos vamos” dicen. pic.twitter.com/752y7HTcOo