Innumerables padres regañan a sus hijos todos los días por pasar demasiado tiempo jugando videojuegos. Por otro lado, algunas personas piensan que jugar juegos frente a la pantalla de una computadora es una completa pérdida de tiempo. Sin embargo, hay un grupo de personas cuyas vidas mejoran significativamente con los juegos de computadora: hombres y mujeres jóvenes de comunidades necesitadas.

Es posible que las personas de países en desarrollo y comunidades en dificultades no tengan acceso a las últimas consolas y juegos. Sin embargo, los juegos de computadora como RuneScape y League of Legends solo necesitan especificaciones mínimas de PC para funcionar correctamente. En Venezuela, donde el salario mínimo es de solo 5 dólares al mes, los jóvenes recurren a los videojuegos para ganarse la vida en medio de las escasas oportunidades laborales y el colapso económico.

Ganar dinero jugando videojuegos es un esfuerzo que requiere mucho tiempo. Sin embargo, el proceso no es demasiado complicado. “Farmers” es el nombre que se le da a las personas que pasan horas al día recolectando dinero y artículos del juego para luego intercambiarlos o venderlos a otros jugadores. Tome RuneScape Old School, por ejemplo, un juego multijugador en línea ambientado en un mundo de fantasía donde los jugadores pueden mejorar sus personajes luchando contra monstruos para ganar OSRS GP (piezas de oro). Este videojuego, lanzado en 2001, se está convirtiendo en una fuente de ingresos para muchos venezolanos que intentan sobrevivir a la caída económica del país. Trabajando como "granjeros de oro", se dedican a luchar contra monstruos por GP y venderlos a otros jugadores por dinero del mundo real. Sitios web como Eldorado.gg permiten a los jugadores vender no solo piezas de oro de RuneScape, sino también monedas de otros juegos, como World of Warcraft gold, Path of Exile orbs, Final Fantasy 11 gil y muchos otros.

Eldorado.gg permite a las personas vender oro en el juego por dólares estadounidenses, lo que les brinda una fuente de ingresos adicional o incluso una fuente principal, como en el caso de los venezolanos. Además, ganar dinero no es el único beneficio que las personas de las comunidades necesitadas pueden obtener al jugar juegos de computadora. Además, los barrios afectados por la pobreza suelen ser caldo de cultivo para el crimen y la violencia. Los juegos pueden ser una excelente distracción, proporcionando un medio para relajarse y evitar involucrarse en actividades peligrosas o dañinas.

Al final, los jugadores de computadora pueden no tener la mejor reputación entre la población en general. Aún así, la verdad es que no solo son excelentes distracciones de la vida cotidiana, sino que también pueden representar un medio de supervivencia para las personas de comunidades necesitadas. Los sitios web como Eldorado.gg pueden ser la única oportunidad para que personas de lugares como Venezuela obtengan suficiente dinero para comprar alimentos o productos básicos. El hecho de que los juegos de computadora puedan ayudar a salvar vidas debería ser razón más que suficiente para cambiar la perspectiva de la sociedad sobre ellos.