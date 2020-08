Conmovedor: la carta con las últimas palabras de Solange antes de morir

Este viernes se conoció la triste noticia de que Solange Musse, la joven cordobesa de 30 años que transitaba una etapa avanzada de un cáncer de mama, murió sin poder despedirse de su padre, al que no dejaron entrar a la provincia de Córdoba cuando quiso regresar desde Neuquén, ya que los test de coronavirus le dieron "indeterminados".

Su caso se hizo conocido por el desesperado pedido del padre a las autoridades que controlan la frontera cordobesa para que lo dejaran ingresar a ver a su hija, que no atravesaba un buen momento producto de la enfermedad.

Hoy, luego de producirse su deceso, se conoció una carta publicada por la joven en la que se lamentó por no poder estar con su familia en sus momentos finales.

En su carta, Solange pidió: "Lo único que necesito es que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse, con todas las precauciones, y eso es lo que iba a pasar. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes. Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie".

"Espero que esto que le ha pasado a mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia, no quiero que más nadie sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta situación porque estoy segura que no soy la única. Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que quede bien claro todo esto", concluyó en su carta.

Solange cursaba el estadio 4 de su cáncer de mama y debía usar oxígeno, además de requerir de la asistencia constante de enfermeros en su casa. La prohibición a su padre de ir a verla la angustió y la estresó por de más, motivo por el cual anoche debieron internarla y esta mañana finalmente falleció.