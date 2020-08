Por qué deberías incorporar a tu dieta un diente de ajo en ayunas

Según Journal of Food Science, después de comer un ajo todas las mañanas deberás masticar hojas de menta, lechuga o manzana para neutralizar el olor.

Es que el ajo reduce los problemas cardiovasculares. De hecho, un estudio publicado por Molecular and Cellular Biochemistry encontró que el ajo disminuye la presión arterial. Por eso, resulta ideal para prevenir complicaciones como ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares.

Por otro lado, una publicación de Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences probó que comer ajo crudo en ayunas aumenta el colesterol HDL (bueno), baja el colesterol LDL (malo) y los triglicéridos en la sangre.

Además, según el Journal of Medicinal Food, el ajo puede combatir la inflamación gracias a un compuesto llamado disulfuro de dialilo.

Este alimento entonces actúa como desinflamatorio natural para la artritis.



Paralelamente, una investigación publicada por Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity determinó que los pacientes diabéticos que complementaron su tratamiento médico con ajo en ayunas mostraron una disminución significativa de sus niveles de glucosa.



También trae beneficios para la salud cardiaca y el sistema inmune, de hecho un artículo de The Journal of Nutrition demostró que el ajo aumenta las enzimas antioxidantes del cuerpo, encargadas de proteger tus células contra el daño oxidativo.