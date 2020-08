MDZ presenta Qué Ver: cine, series y todo lo que hay en medio

Un poco de estadística: en 2019 se estrenaron más de 500 series. Es el mayor número de la historia. De hecho, es más del doble que hace 10 años. Y hay una razón muy simple para que las nuevas producciones sigan llegando: nosotros las seguimos mirando. Con el cine pasa algo similar, ya que sólo en Estados Unidos pasaron por los cines casi 800 películas.

Es fácil mirando esos números pensar que nunca sabremos exactamente qué es lo que vale la pena mirar. O peor, que entre tanta oferta caigamos en el síndrome "no tengo nada nuevo qué mirar", o el tan mentado "ya vi todo en Netflix" que nos atacó durante esta cuarentena.

Por eso desde MDZ lanzamos Qué Ver, un sitio en el que vas a encontrar no sólo los últimos lanzamientos, si no los datos que no se ven a simple vista, todo lo que pasa detrás de cámara. Una visión panorámica que permitirá no sentirse abrumado por una oferta incesante y siempre expandiéndose.

Es un sitio hecho por amantes del cine y las series, para amantes del cine y las series, en el que la información se mezcla también con el entretenimiento. Lanzamiento, rumores y lo que hacen los protagonistas de tus series y películs favoritas estarán en un solo lugar a partir de hoy.

Para visitar Qué Ver, sólo tenés que hacer click en este link. ¡A disfrutar!