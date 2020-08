97 obras sociales sindicales recibirán asistencia del Estado

Ya son varias las décadas que las obras sociales en términos económicos están atravesando difíciles situaciones y es por eso que están de forma constante solicitando ayuda y asistencia al Estado, a los fines de poder garantizar a sus afiliados la correcta atención. Toda esta situación se agravó más aún con la cuestión del coronavirus, debido a que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio miles de personas dejaron de acudir a realizar tratamientos médicos, por ejemplo, y también porque dejaron de percibir ingresos mensuales de las patronales o de particulares. Por razones como estas es que el Gobierno Nacional enviará una suma cercana a $821,8 millones de pesos a modo de compensación, específicamente a los los agentes del seguro de salud.

Caída de ingresos: obras sociales con poca recaudación

Miles de familias en Argentina a través de los últimos meses, y puntualmente desde el 19 de marzo desde que inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), vieron que cayeron abruptamente los ingresos mensuales que tenían, o bien, en otros casos más graves, no tuvieron ingresos producto de quedar desempleados o no poder trabajar en su actividad. De ese modo, lo que hicieron muchas personas fue reducir gastos como, por ejemplo, el pago del seguro del auto, cuotas de los colegios, pago de educación extracurricular de los hijos, suscripciones a servicios digitales, entre muchas otras cosas a los fines de poder generar un ahorro.

En algunos casos, los más drásticos por cierto, las familias decidieron no seguir pagando la obra social de salud, principalmente por la imposibilidad de afrontar tal egreso mensual de dinero, y más aún cuando en el grupo familiar son varias las personas que lo conforman. Eso provocó de manera directa sin dudas que las obras sociales, y sobre todo las que son sindicales, vieran que sus finanzas comenzaran a complicarse con el paso de los días. Pero puntualmente, las obras sociales sindicales, dejaron de percibir multimillonarios ingresos de las empresas, que en muchos casos cerraron por no poder trabajar, por jornadas laborales reducidas o directamente porque los números fueron por demás negativos para continuar con una cierta actividad.

Compensaciones únicas: la ayuda del Estado en estos momentos

Conforme a lo que fue anunciado días atrás en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud tomó una decisión de manera expresa, puntualmente por medio de una Resolución que fue la N° 750/2020, y se trata de dar una compensación económica a aproximadamente 100 obras sociales, a los fines de que ellas puedan hacerle frente de forma adecuada con todos sus servicios a las necesidades de los afiliados, y más aún en estos meses de pandemia, donde es fundamental contar con el funcionamiento de sus instalaciones al 100%.

Para que los beneficiarios de los planes de salud de dichas instituciones puedan tener garantizada la atención médica profesional en todo momento, uno de los aspectos más claves es que las obras sociales puedan cumplir con los pagos que corresponden a los prestadores. Y eso va a ser posible hoy en día únicamente si reciben el dinero que se estima que sea de un total exacto de $821.804.896. Muchos especialistas en la materia tenían dudas acerca de qué lugar iban a salir dichos fondos, y la respuesta por parte de las autoridades gubernamentales fueron concretas: el dinero será del Fondo de Emergencia y Asistencia, que forma parte de un programa que tiene como finalidad asistir a los agentes del seguro de la salud.

Salud en tiempos de crisis: elegir cobertura médica es fundamental

Según la actividad que tenga persona en lo que refiere a empleo, van a ser generalmente varias las opciones de obras sociales sindicales en el país que va a tener. Son muchas ellas y en estos momentos que toda persona tenga protección médica es algo que no puede dejarse de lado de ninguna manera. Si bien las obras sociales sindicales dejaron de percibir mucho dinero de forma mensual, no es algo que no haya ocurrido también en las empresas de medicina prepaga. Las personas, debido a estar varias semanas encerradas en sus domicilios en virtud de la cuarentena, decidieron que los riesgos de estar enfermas era muy bajo por lo que prefirieron momentáneamente desafiliarse de dichas empresas y así poder ver también un ahorro mensual.

Reembolso de tratamientos: las nuevas discusiones que se vienen

Desde hace años en Argentina se analiza acerca de la crisis financiera que año tras año tiene el sistema de salud en general. Pero desde hace varios meses que se está discutiendo acerca de quién debe afrontar, en cuanto a gastos, aquellos tratamientos que se realizan sobre personas que tienen contratado un servicio de medicina privada. Por ejemplo, en los primeros meses de la cuarentena se realizaron miles de hisopados de forma gratuita, afrontados con dinero del Estado, pero a personas que tienen cobertura de salud. Eso despertó una especie de “molestia” en las autoridades, principalmente porque los test (y más aún los que son rápidos), tienen un costo que en algunos casos puede ascender a los $10.000. A partir de eso, analistas en materia de salud afirman (no tienen dudas en realidad) de que una vez que acabe dicha problemática, el Gobierno requerirá a las prepagas el reintegro de los fondos de pacientes con coronavirus que tenían vigentes planes privados de salud.

Los montos que percibieron las obras sociales no fueron iguales, sino que se fijaron de acuerdo a las necesidades de forma proporcional. Por ejemplo, quien más recibió fue la Obra Social del Personal del Turismo, Hotelero y Gastronómico, que es sin dudas uno de los sectores más golpeados por el COVID19, otorgándole de este modo el Gobierno una compensación por $128.575.968. En otros casos como puede ser la Obra Social del Personal de la Construcción, actividad también muy afectada, recibirá de manera directa fondos por $41.863.795. Y luego, entre las que menos dinero de manera inmediata van a tener disponibles, podemos ubicar a la Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada, que se le repartirá un aproximado de $21.861.453 en total.