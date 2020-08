Ventajas de instalar una cerradura electrónica en tu hogar

Beneficios de instalar cerraduras electrónicas en viviendas y otros inmuebles

A muchas personas les gustan las cerraduras digitales porque eliminan la necesidad de llevar llaves. Sin embargo, estos sistemas de bloqueo tienen muchas más ventajas que puedes comparar en esta gama de cerraduras electrónicas. Si estás pensando en instalar una electrónica en tu hogar, atento a los beneficios que te puede proporcionar.

Más seguridad

Las cerraduras electrónicas suelen ser la forma más segura de proteger tu hogar de intrusos. La capacidad de elegir y cambiar tu código cuando lo desees es ideal para mantener alejados a los ladrones.

Cambiar el código suele ser fácil para los propietarios y el proceso no requiere ninguna habilidad o herramienta especial. Las cerraduras tradicionales requieren herramientas especiales para su reemplazo, así como conocimientos sobre cómo cambiar las claves, y en muchos casos, los propietarios de viviendas deben llamar a un cerrajero para hacer el trabajo.

Los sistemas de candado y llave también son uno de las protecciones más fáciles de abrir. La mayoría de los ladrones saben cómo romper una cerradura, o saben que muchos propietarios a menudo esconden una llave de repuesto dentro de la propiedad. Con las llaves tradicionales, corres el riesgo de que los ladrones encuentren la llave de repuesto y entren en casa. Las cerraduras electrónicas reducen las probabilidades.

Instalación flexible

Puedes instalar una cerradura electrónica en cualquier puerta estándar. Los propietarios de viviendas no necesitan un marco o puerta especial, lo que hace que la instalación sea adecuada para todos los hogares. Además, la mayoría de las cerraduras electrónicas no requieren cableado adicional para llegar a una fuente de alimentación. Más bien, cada unidad funciona con baterías y no requiere ningún tipo de fuente de alimentación.

Entrada sin llave

A nadie le gusta perder sus llaves, especialmente si solo se dispone de un juego. La pérdida de llaves no solo te impide acceder a tu casa, sino que también lo hace más proclive a robos.

Además, tener un sistema de candado y llave en tu hogar requiere hacer varias copias de las llaves para todos los miembros de la familia. De hecho, puedes hacer tantas copias que te olvides de cuántas has hecho. Instalar una cerradura electrónica es mucho más rentable ya que no necesita juegos de llaves.

Las cerraduras digitales también eliminan la molestia de llevar las llaves contigo. Seguro que alguna vez ha tenido problemas para abrir la puerta mientras cargabas con las bolsas de la compra. Las cerraduras sin llave permiten deshacernos de los llaveros voluminosos y facilitan la entrada al hogar.

Comodidad

¿Alguna vez has necesitado dejar entrar a alguien cuando no estabas en casa? Muchos propietarios experimentan esta situación con frecuencia. En estas circunstancias, tú o alguien de tu familia se ve obligado a hacer un viaje de vuelta a casa porque existen pocas copias de la llave. Una cerradura electrónica te permite mantener el nivel de seguridad al mismo tiempo que da la posibilidad de que varias personas accedan a tu vivienda.

Esta comodidad también se aprecia cuando te vas de vacaciones. Puede permitir que paseadores de perros o cuidadores de casas entren en tu hogar mientras no estás y luego cambiar el código de la cerradura cuando regreses.

Sencillas para los niños

Las cerraduras digitales permiten a los padres ayudar a sus hijos a aprender sobre seguridad sin darles una llave. Muchos padres descubren por las malas que los niños pueden perder la llave de la casa. Con una cerradura digital, los padres pueden darles a sus hijos el código de acceso sin complicaciones.

Recuerda la importancia de mantener el código de la casa en secreto. Establece una regla en casa de que nadie comparta el código con otras personas. Sin embargo, si tu hijo se lo dice a alguien, siempre puedes cambiar la clave.

Ahora que conoce los beneficios de las cerraduras digitales, hable con un cerrajero sobre la instalación de una en su hogar. Puede encontrar aún más beneficios una vez que tenga su propia cerradura digital.



Ademá de instalar una cerradura electrónica en tu hogar, puedes reforzar la seguridad de tu vivienda con la instalación de una alarma y un buen sistema de cámaras. A pesar de que las cerraduras digitales tienen un alto nivel de seguridad y son muy poco proclives a ser hackeadas, siempre puede haber una fallo que permita a un extraño entrar en casa.