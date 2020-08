Un pastor, el "paciente cero" del coronavirus en San Rafael

Confirmado por el propio intendente Emir Félix, un pastor evangélico -que por su función tenía permiso para circular y que habría estado en Buenos Aires- está señalado como el "paciente cero" del coronavirus en San Rafael, comuna que hasta hace una semana no presentaba casos.

Al llegar al departamento sureño el religioso no sólo no realizó la cuarentena que establece el protocolo sanitario, si no que visitó varios hogares para acerca asistencia espiritual. De esta manera, fue "sembrando" -estiman los especialistas- el virus en varios puntos.

De esta forma, de no registrarse casos en San Rafael, en pocos días ya suman 25 positivos -la mayoría por contactos estrechos- y un hombre de 81 años, que estaba internado en la clínica Ciudad, se convirtió en el primer fallecido por el virus.

Más de 150 personas que podrían haberse relacionado con los casos señalados permanecen en aislamiento, bajo estricto control del municipio y las autoridades sanitarias.

Actualmente se busca detectar quiénes tuvieron contacto con el pastor a partir del 1 de agosto y no se descarta que el pastor también tuviera contacto con personas de la capital provincial.