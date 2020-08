No aprendemos más: partido de fútbol y picnic en un coqueto barrio de Luzuriaga

Los contagios de coronavirus se multiplican de manera alarmante en Mendoza, pero hay muchas personas que siguen poniendo en riesgo su salud y las de los demás ya que no respetan las recomendaciones de las autoridades sanitarias ni las restricciones que ha impuesto el Gobierno.

Esto fue lo que sucedió en el espacio verde de un coqueto barrio de Luzuriaga, donde con la excusa del Día del Niño, un grupo de menores de edad estaban jugando un partido de fútbol ante la atenta mirada de adultos, probablemente padres o familiares, quienes estaban de picnic a un costado de la cancha.

Los chicos jugaban sin barbijo y, obviamente, sin distanciamiento social, pero los adultos alrededor también estaban sin la protección mínima del tapabocas ni la distancia recomendada para evitar posibles contagios, algo que provocó la indignación de un usuario de Facebook que denunció lo sucedido en el perfil "Mendocinos en Alerta".

La persona que reflejó el irresponsable accionar de estas personas en territorio maipucino agregó que el partido de fútbol entre niños y el picnic entre adultos era observado de manera pasiva por los guardias de seguridad del barrio, al tiempo en que agregó que estas irresponsables prácticas son frecuentes en el consorcio.

Barrio privado Punta Lago , el torreon , Luzuriaga Maipu , festejo del dia del niu00f1o en pleno pico de la pandemia ,... Posted by Rodriguez Mendoza on Sunday, August 16, 2020

La publicación causó reacciones adversas hacia el denunciante, a quien lo acusaron de denunciar el hecho desde un perfil trucho. "Por que no se queda en su casa y de esa forma no va a tener contagios, q estabas haciendo en la calle?? Si tenes miedo al contagio no salgas", escribió un hombre en contra del que publicó el video.