Media sanción en el Senado al Acuerdo Escazú

View this post on Instagram

#ESCAZUu0301AHORA u270aud83cudffb u00a1EL HISTOu0301RICO ACUERDO REGIONAL OBTUVO MEDIA SANCIOu0301N EN EL SENADO! . Luego de un incontable trabajo de decenas de organizaciones de la sociedad civil de todo Latinoameu0301rica (junto a lxs funcionarixs puu0301blicos que se comprometieron a colocar el tema en agenda), el @senadoargentina le dio media sanciou0301n al proyecto de ratificaciou0301n del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaciou0301n, la Participaciou0301n Puu0301blica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Ameu0301rica Latina y el Caribe, mejor conocido como u201cu2019Acuerdo de Escazuu0301u2019u2019 ud83eudd1dud83cudf0e. u00a1Por unanimidad! . Como vivenciamos en primera persona el laburazo que se hizo para llegar a esto, no podemos hacer mau0301s que pedir UN GRAN APLAUSO para todxs lxs actores que participaron. ud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4f . Ahora, u00a1vamos por Diputadxs! . u00bfQueu0301 es el Acuerdo de Escazuu0301? ud83dudc49 Se trata del uu0301nico acuerdo juriu0301dicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Riu0301o+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales realizado por los paiu0301ses de Ameu0301rica Latina y el Caribe (LAC), y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. . u00bfQueu0301 establece? ud83dudc49 El derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible mediante el acceso a la informaciou0301n, participaciou0301n ciudadana y acceso a la justicia frente a la defensa de los derechos humanos. . u00bfQueu0301 falta para que entre en vigencia? ud83dudc49 Para que entre en vigor es necesaria la ratificaciou0301n de 11 paiu0301ses. Con esta media sanciou0301n, Argentina queda a un paso de convertirse en el nuu0301mero 10. . Info completa: ecohouse.org.ar/escazu . u00bfCou0301mo seguimos? u00a1Incidiendo puu0301blica y privadamente para que se apruebe cuanto antes en la Cau0301mara Baja! ud83euddd0ud83dudcaa . #EscazuAhora #EscazuNow #Informacion #Participacion #Justicia #EmergenciaClimatica #ClimateChange #EcologicalBreakdown #DemocraciaSostenible . @romeroxsalta @alechegarayucr @martaluciavarela @gladysgonzalezok @dalmaciomera @maria.belen.tapia @garcialarraburu @senadorluenzo @julio.cesar.cobos @guillermosnopek @estebanbullrich @taianajorgeok @humbertoschiavoni @marianorecalde