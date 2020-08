El libro sobre Borges que indignó a María Kodama: trató a su autor de mentiroso

La escritora María Kodama mostró su enojo por un libro sobre Jorge Luis Borges que considera que está plagado de situaciones que, según ella, nunca sucedieron.

El libro es "Borges and Me", del académico Jay Parini. En él se cuenta cómo ambos supuestamente viajaron por Europa y tuvieron toda clase de aventuras, que según Kodama son apócrifas.

Por ejemplo, Parini asegura que en una ocasión Borges bebió cuantiosa cerveza, algo que Kodama considera imposible. "Borges nunca bebió cerveza. Él me contó una vez que cuando era joven bebía vino, y dejó de beber porque un día en un cóctel escuchó que unos amigos del padre decían: '¡Qué lástima, si sigue así, el hijo de Borges va a ser un borracho!'. Y entonces dejó de tomar vino, aunque tampoco es que se emborrachaba", explicó.

Otras anécdotas insólitas también son rechazadas por Kodama, como cuando supuestamente Parini y Borges cayeron al Lago Ness durante un viaje en bote. "Ni hablar cuando cuenta que Borges se hizo amigo de la dueña de la pensión y dicen que los respectivos padres habían muerto en el inodoro. Es una locura. Este hombre, o no está bien de la cabeza, o es como tantas personas, que a mí me dan pena en realidad, porque tratan de treparse al nombre de Borges para tener un momento de esplendor", que quejó Kodama.

Las polémicas memorias llegarían a las librerías en marzo o abril del 2021. Lo curioso es que la casa editora es Emecé, del Grupo Editorial Planeta, que publicó la obra de Borges.

"o supongo que finalmente Emecé, que publicó la obra de Borges, no va a publicar semejante disparate, y espero que no haga", se esperanza Kodama. "Y si llegara a salir, tendré que actuar de alguna manera porque no puedo permitir esto. Esto es un verdadero horror. Mi padre me educó como un hombre japonés: la ética es algo que yo tengo que respetar y hacer respetar", cierra.