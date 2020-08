Anses: el cambio en el bono de 10.000 pesos que dejará a miles de personas afuera

View this post on Instagram

Cuu00e1les son los cambios para acceder al IFE. El Gobierno introdujo cambios en los requisitos para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Los requisitos para cobrar el IFE a. Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, por opciu00f3n o naturalizado/a, residente en el pau00eds, o extranjero/a con residencia legal en la Repu00fablica Argentina no inferior a DOS (2) au00f1os anteriores a la solicitud. b. Tener entre 18 y 65 au00f1os de edad. c. No percibir el o la solicitante o algu00fan miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: - Trabajo en relaciu00f3n de dependencia registrado en el sector pu00fablico o privado, a excepciu00f3n del realizado en el marco del Ru00e9gimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. - Trabajo por cuenta propia como Monotributistas de categoru00eda u0026#34;Cu0026#34; o superiores y ru00e9gimen de autu00f3nomos. - Prestaciu00f3n por desempleo. - Jubilaciones, pensiones o retiros de caru00e1cter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autu00f3noma de Buenos Aires. - Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepciu00f3n de los ingresos provenientes del Progresar. De estos requisitos estu00e1n exceptuados los titulares de derecho de la Asignaciu00f3n Universal por Hijo para Protecciu00f3n Social y Asignaciu00f3n por Embarazo para Protecciu00f3n Social. Fuente: Pagina12.com.ar