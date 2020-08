Transporte ilegal desde Chile: la empresa acusada por Mema se defiende

La semana pasada una empresa de transporte fue señalada por el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, de trasladar personas sin los controles ni los protocolos exigidos desde el Paso Internacional hasta la Ciudad, pero desde la firma aseguran que eso nunca ocurrió y que cumplen con todos los requisitos para poder prestar el servicio a las personas habilitadas para viajar.

En diálogo con MDZ Radio, Mema adelantó que se iba a multar a la empresa, pero además se iba a realizar una denuncia penal por lo que su secretaría entendía que el transporte había cometido una falta grave al realizar "innumerables incumplimientos que ponen en riesgo a la salud pública".

La empresa en cuestión es Turismo Vitar y el titular, Jorge Vitar, negó rotundamente las acusaciones de Mema aclarando que la firma cuenta con todos los permisos y habilitaciones correspondientes, además de trabajar en forma mancomunada con consulados y cancillerías de varios países para permitir el traslado de las personas que ostentan su documentación en regla para tal fin.

El joven empresario (tiene apenas 21 años) reconoció que su empresa no ha sido denunciada y que está intentando dialogar con el secretario de Servicios Públicos tras sus acusaciones, pero que los intentos no llegan a buen puerto. "He tratado de establecer un diálogo con él y no lo puedo lograr", contó Vitar.

Egresado del Liceo Militar como Subteniente de Reserva, Vitar afirma creer en el cumplimiento estricto de las leyes y las normativas vigentes, por eso se mostró sorprendido ante el señalamiento de su empresa por parte de Mema. "No se porqué nos individualizó, difamándonos, cuando nosotros estamos trabajando con consulados y cancillerías de todo el mundo, entre ellas la de Chile".

"Nosotros repatriamos a chilenos en Argentina y desde el Paso traemos a personas que están en tránsito y tienen permiso. No hemos sufrido ningún tipo de infracción o acta por parte de la provincia, así que seguimos trabajando tranquilos", aseguró Vitar, quien dijo que Mema "no tiene empatía con las empresas medianas y chicas".

"Estamos dispuestos al diálogo con él (por Mema). Soy muy joven y me he criado en el transporte, esto me apasiona, quiero dialogar con Natalio para que me diga en qué me estoy equivocando si es que hay algo y seguir aprendiendo", finalizó Jorge Vitar, cuyos padres son titulares de CEO Travel, otra conocida empresa de transporte de la provincia.