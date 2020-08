Preocupa la cantidad de personas sin experiencia que sube a los cerros

Se ha visto en el último tiempo, especialmente luego de la cuarentena, un aumento considerable del número de personas en los cerros de precordillera mendocina, en su mayoría sin experiencia o sin los conocimientos necesarios y sin ningún tipo de controles.

Situación que ha alertado a la Asociación Profesional de Guías de Montaña de Mendoza (AAGPM), “se confunde la actividad, se cree que es una actividad sencilla que sólo consiste en caminar y llevar una botella de agua, pero se puede convertir en un grave problema”.

Según Marcelo Baltolina, quien coordina CEMM (Club de Entrenamiento para Montaña) y Mukti Expediciones, hay muchos factores que llevan a que esto suceda y se conviertan en tendencia las actividades en la naturaleza en la provincia, “puede ser por la inactividad que han tenido esta cuarentena o que se ha perdido el miedo a la montaña debido a la tecnología”. Este último punto explica que se da porque cada vez más personas poseen GPS o relojes con orientación, en los cuales marcan los mapas y los recorridos. También por el crecimiento de la página Wikiloc, donde se publican los caminos y senderos.

Otro punto a resaltar, según Baltolina, es que “muchos jóvenes al estar imposibilitados de realizar reuniones sociales con amigos en casas o en las plazas o parques, se juntan y realizan senderismo que legalmente se puede, porque se puede transitar por los cerros”. Sin embargo, no se realiza de forma adecuada ya que no se respeta el número de personas, no se toman las medidas necesarias para evitar contagios de covid-19 como uso de cubrebocas y distanciamiento.

Baltolina relata que le llamó la atención que en el Cerro Baños, conocido por la vista que tiene al llegar a la cumbre, hace unos días atrás había aproximadamente 80 o 90 personas en la cumbre (sin contar las personas que subían y las que bajaban). Esta escena se repite todos los días, en especial los fin de semanas.

“Es una actividad no sólo de disfrute sino que hay que llevar lo necesario, conocer bien el lugar y tener experiencia”, aclara Cristhian Estevez desde la AAGPM y agrega “esto evita accidentes y que las personas se desorienten y pierdan”.

Desde la Asociación buscan concientizar sobre los riesgos de la actividad y los riesgos de salir a la montaña sin una planificación, “es importante contratar guías profesionales de montaña o realizar cursos de iniciación de montañismo”.

Tanto Baltolina como Estevez, coinciden en que la mayoría de las personas que suben a los cerros no cuentan con el equipamiento necesario, como lo es una mochila donde llevar agua suficiente, botiquín, gps, bastones, lentes de sol, protector solar, radio, y calzado adecuado para garantizar el agarre en suelo de montaña.

El impacto ambiental, es otro de los puntos que preocupa. Los visitantes cada vez dejan más desechos en los cerros y senderos, además de la contaminación sonora y del desgaste o erosión por no utilizar los senderos.

La señalización adecuada que contenga información sobre altura del cerro y nivel de dificultad del sendero es prácticamente nula. Tampoco se encuentra cartelería que indique qué cuidados tener al realizar la actividad, tanto para evitar accidentes como para evitar daños en el entorno.

Hasta el momento la actividad de los guías de montaña no está habilitada, la misma se canceló debido a la pandemia de covid-19. Por lo cual no hay salidas encabezadas por profesionales que puedan cuidar y gestionar la actividad de montaña.

Si bien es bueno que las personas se inclinen a realizar actividades físicas al aire libre, “estaría bueno tomar medidas para regular la actividad que hoy está bastante a la deriva” concluye el coordinador del CEMM.

Cristhian Estevez adelanta que días atrás hubo una reunión por esta problemática, en la cual participó el ministerio de seguridad, la patrulla de rescate de la policía, la Escuela de Guías de Mendoza y las Asociaciones de Guías.