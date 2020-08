Manes, en contra de la cuarentena "eterna": "Estamos exhaustos"

A la par de la pandemia del nuevo coronavirus, en la Argentina "estamos viendo una epidemia de enfermedad mental" donde "los argentinos estamos exhaustos" ante la extensión de la cuarentena obligatoria, según expresó el neurocientífico Facundo Manes, quien además sostuvo que "8 de cada 10 jóvenes tienen depresión".

Manes basó sus interpretaciones en una investigación realizada por la Fundación INECO sobre los efectos de la cuarentena en la salud mental de los argentinos, que se dividió en dos estudios idénticos realizados a fines de marzo y 72 días después, y cuyos resultados fueron alarmantes.

Según la investigación, la ansiedad ya afecta al 55 por ciento de la población, explicó Manes: "La ansiedad fue el primer síntomas que vimos, y era lógico, porque enfrentábamos algo nuevo. Pero ahora lo que aumentó fue la depresión". En ese sentido, expresó que "hoy 6 de cada 10 argentinos tienen síntomas de depresión, algo que quintuplica los valores de la pre pandemia"

Dichos valores se elevan entre los jóvenes, añadió el especialista en conversación con Radio Mitre: "Según nuestro trabajo, 8 de cada 10 jóvenes del país tienen síntomas de depresión leve, moderada y severa; y más de 6 de cada 10 tienen síntomas leves, moderados o severos de ansiedad".

“Los jóvenes están siendo muy afectados y lo que tenemos que evitar es que esto se haga crónico. La salud es una sola, y si no se pone como prioridad, la Argentina va a tener que ser reconstruida. Si tenemos un pueblo ‘quemado’, una sociedad exhausta, por más que arreglemos la deuda o traigamos inversiones, si tenemos un pueblo deprimido, desmotivado y ansioso, estamos frente a un problema no solo humanitario, sino social y económico”, afirmó.

Un llamado a un adulto mayor puede cambiarle el día. Tratá de estar en contacto, ya sea a través de un mensajito, una llamada o una videollamada. Es importante y necesario. pic.twitter.com/CRP10fRAOb — Facundo Manes (@ManesF) August 11, 2020

Por ende, Manes aseveró que "los políticos deben dar un horizonte claro. Cuando la sociedad sospecha que hay oportunismo, interés y no hay previsibilidad, nos hace más miserables desde el punto de vista de la salud mental", haciendo alusión a la percepción de sectores de la sociedad respecto a las últimas medidas del gobierno nacional.

A su vez, el neurocientífico criticó la estrategia gubernamental de comunicación: "Lo que veo es que además del virus se está propagando el miedo. Se debería ser bajar el nivel del miedo y aumentar el cuidado. El miedo que hoy existe en forma generalizada es un estado emocional negativo que se genera por una amenaza próxima. El miedo es muy efectivo para el control social".

Para finalizar Manes alertó sobre la posibilidad de convivir con el coronavirus durante muchos meses más y de esta manera dijo que el aislamiento obligatorio no es una buena opción. "No vamos a poder estar en una cuarentena eterna. La cuarentena sola no sirve para que el virus no llegue. sino para rastrear, hisopar, aislar, mejorar el sistema de salud. Pero si eso no se puede hacer porque somos un país pobre, habría que cambiar la estrategia".

Fuente: Clarín