Pico de contagios de coronavirus: hospitales, comercios y ferias, en la mira luego de 46 casos en 4 días

Los casos de coronavirus en Mendoza vienen en franco ascenso en los últimos días y hay nuevos "espacios" a los que el Gobierno les puso o deberá ponerles el ojo. Luego de que se confirmaran contagios en supermercados y comercios que generaron los brotes más importantes en junio, en la última semana se registraron en hospitales principalmente, lo que según especialistas podría complicar seriamente al sistema de salud.

Pero, no son solo los nosocomios los puntos complicados, ya que con la reactivación de la mayoría de las actividades y con gran parte de la población trabajando, los comercios vuelven a ser un foco de conflicto.

Eso quedó comprobado en los primeros días de la semana, ya que de los 14 positivos informados el lunes, uno trabaja en el Mercado Cooperativo de Godoy Cruz y otro en la empresa de internet Aero. Uno de los registrados el sábado, lo hace en una concesionaria de automóviles. Además, al menos dos de los 19 registrados ayer trabajan también en Aero y varios tienen nexo con el empleado de Toyota Yacopini.

La preocupación por el aumento de casos, que alcanzó los 46 en 4 días, hizo que el Gobierno anunciara nuevas restricciones para las reuniones familiares pero, en el afán de evitar complicaciones económicas, no se modificó el funcionamiento de los comercios ni del turismo.

La ministra de Salud Nadal anunció nuevas restricciones.

Por ese motivo, las autoridades deberán ser más severas que nunca en el control del cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad. Más aún luego de reconocer que existe circulación del virus y que pueden seguir surgiendo casos sin nexo.

"Circulación, literalmente, si hay, porque hay contagiados. Estamos detectando que los contagios que tenemos, los últimos son algunos dentro del sistema de salud, en lugares comerciales, y estamos llegando a todos esos lugares", aseguró el gobernador, Rodolfo Suarez, en la conferencia de prensa del martes.

Además, lanzó la advertencia de que, en el caso de que la situación epidemiológica se complique, se pueden tomar medidas más restrictivas. "Esto es día a día. Los mendocinos y las mendocinas deben saber que en algún momento podemos restringir otras actividades. No estamos dando permisos a otras actividades que insisten y los entendemos pero no podemos abrir".

Cierto es que el Gobierno no puede controlar individualmente a cada mendocino para evitar contagios, y que cada uno de nosotros sabe exactamente lo que hay que hacer para no contagiarse ni contagiar a otros, pero será clave en esta nueva fase que en aquellos lugares que está comprobado que pueden generar nuevos brotes no haya "sorpresas".