El misterioso caso del exintegrante de The Beatles, Ringo Starr

Este 7 de julio, Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, cumplió 80 años y lo festejó con amigos y con un recital que se pudo ver en vivo por YouTube.

Pero el cantante y compositor fue tendencia en redes sociales por la notable apariencia a sus 80 años (junto con John Lennon los dos más viejos de la banda). Rejuvenecido, con vestimenta moderna y con un estado atlético envidiable se lo pudo ver en escena una vez más.

De forma graciosa, el ex integrante de los cuatro de Liverpool fue comparado con Benjamin Button, el protagonista de la película de 2008, "El curioso caso de Benjamin Button", que trata la historia de un hombre que a medida que pasaba el tiempo rejuvenecía tras alcanzar la adultés.

Antes de formar parte de The Beatles, Starr fue miembro de otra banda de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes. En agosto de 1962, Pete Best fue despedido y Ringo ocupó su lugar. Además de tocar la batería, Starr participó como vocalista en varias canciones versionadas o creadas por el grupo como «With a Little Help from My Friends», «Yellow Submarine», «I Wanna Be Your Man», «Act Naturally», «Boys», entre otras y fue el compositor de las canciones «Don't Pass Me By» y «Octopus's Garden.

Algunos memes que aparecieron

Ringo Starr 80 años v/s Nicolas Monckeberg 46 años#putavida pic.twitter.com/ne8gMzinK3 — gabo #yoapruebo (@Back20201) July 6, 2020