El juego online en Argentina, el Estados Unidos de Latinoamérica

Argentina y Estados Unidos tienen algo en común más allá de ser dos países con mucho que ofrecer a los turistas, con ciudades increíbles y una naturaleza espectacular: ambos están divididos en estados federales que se gestionan de forma diferente. En este modelo de estado cada provincia (o estado) puede hacer sus propias leyes, así, Nueva York se rige por unas leyes diferentes a las que se aplican en California o en Florida, del mismo modo que las leyes de Buenos Aires son diferentes de las de Salta o Córdoba.

Estas leyes aplican a todo y, con el peso que ha ido ganando el juego online en la sociedad como forma de entretenimiento, no hace mucho también llegaron las leyes para el juego online de Argentina. Sin embargo, debido a que es un estado federal y no todas las provincias estaban a favor de permitirlo, el azar en línea no ha llegado a todas partes, solo a la Ciudad de Buenos Aires. Esta gran urbe es la capital argentina, y ya ha legalizado las apuestas y los juegos online.

¿Cómo va la regulación del juego en Argentina?

A finales del año 2018 se aprobó la entrada en vigor del Decreto 181/19, un nuevo decreto que regula el juego online en la provincia de Buenos Aires. El Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires es el encargado de supervisar el juego online y de conceder licencias a los casinos online que estén interesados en tener clientes argentinos. Durante los primeros meses de 2019 se concedieron siete licencias, siendo cada casino o sala de juego online responsable de pagar las arcas provinciales, o lo que es lo mismo, el 25% de su facturación. La ley del juego en Buenos Aires autoriza los juegos más populares y demandados entre los clientes de todo el mundo, como los slots o tragamonedas, juegos de casino, apuestas deportivas y otros juegos.

Además, hay otros requisitos para los casinos online que quieran ofrecer sus juegos de azar en Buenos Aires, como tener solvencia económica demostrable, ofrecer seguridad a los porteños y a todo aquel que quiera echar una partida conectado desde Buenos Aires y respetar todas las leyes básicas del juego, como no dirigirse a menores de edad y ofrecer juego seguro y responsable. Para cumplir con todo esto tienen que implementar los mecanismos necesarios para que ni menores ni adictos al juego utilicen los casino online. Por ejemplo, a través de un servicio de atención al cliente que verifique los datos de los jugadores. De esta forma, el decreto sirve para evitar el juego ilegal así como para frenar el blanqueo de capitales.

Por ahora, el Gobierno de Buenos Aires sigue discutiendo respecto al decreto, una normativa que se modificará y adaptará si es necesario, pues, el mismo Gobierno quiere que funcione a largo plazo para proteger los derechos de los menores, consumidores y usuarios, así como para prevenir el lavado de capital. Y es que, según declararon algunos funcionarios ante la Legislatura, el día en que se aprobó el decreto había alrededor de 1.000 páginas clandestinas de juegos de azar. La Legislatura sigue discutiendo los lineamientos para controlar la actividad y generar el máximo beneficio, de momento, sin más novedades.

¿Cuáles son los obstáculos del juego online en este país?

Regularizar el juego online en un país no siempre es fácil, y menos en uno en el que todavía se dan bastantes casos de blanqueo y de irregularidades, como es el caso de los países de Sudamérica. Esto puede hacer que ciertos grupos se opongan en algún momento de la regularización debido a intereses personales.

El hecho de que sea uno de los primeros países de la zona que autoriza el juego online puede hacer que algunos grupos sociales no estén a favor, principalmente por desconocimiento. De hecho, ya han surgido algunas manifestaciones en contra de las casas de juegos de azar online, que denuncian que este tipo de empresas digitales, al igual que ha pasado con otros sectores como el transporte, es competencia desleal que lleva a muchos ciudadanos a perder su empleo.

De otro lado, el carácter federal del país también se convierte en un obstáculo. Las leyes sobre el juego online de Buenos Aires solo afectan a Buenos Aires, pero al igual que se pueden tener de modelo para otras provincias argentinas que quieran implantar el juego online, también se pueden tener como ejemplo de lo que no hay que hacer. También esto hace que el Gobierno de Buenos Aires pueda ser criticado por los ciudadanos y gobiernos de otras provincias.

Las expectativas del Gobierno argentino: cuánto dinero recaudará con las salas de azar online

El gobierno porteño planea recaudar 500 mil millones de dólares por año, un beneficio muy ambicioso que, sin embargo, es factible, si sigue los pasos de algunos países europeos. Desafortunadamente, la actual crisis sanitaria, que tiene el continente americano como foco principal, podría hacer que los ingresos sean menores de forma temporal. Así, siguiendo con el ejemplo de países europeos en los que el juego online ha adquirido un papel muy importante, países como España han tenido que ajustarse a las nuevas medidas para disminuir el juego online y su publicidad durante los últimos meses. Buenos Aires podría correr la misma suerte lo que supondría que el dinero que recaudaría el Gobierno con las salas de azar online sería menor del esperado.



De hecho, los casinos físicos de todo el país sí se han visto afectados y se han tenido que adaptar a la nueva normalidad. La mayoría se ha visto forzado a echar el cierre durante varias semanas, lo que también ha llevado a algunos despidos en la industria. Las restricciones se van levantando poco a poco y algunas provincias, como San Juan, ya van abriendo sus salas y ofreciendo sus juegos de azar y apuestas. En cuanto a los casinos online de Buenos Aires, faltará ver qué pasa con ellos y cuál será finalmente el beneficio que aporte a la ciudad.