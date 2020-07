Denuncian a policías por la represión del fin de semana

En las últimas horas la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional recibió tres denuncias penales como consecuencia del operativo que se realizó el fin de semana para desarticular una protesta gremial en la Peatonal Sarmiento. La acusación es por lesiones leves agravadas por venir de las Fuerzas de Seguridad. Y además de adjuntar los certificados médicos que acreditan las heridas, los afectados utilizarán como prueba los videos que grabaron muchos de los presentes.

Uno de los denunciantes es el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, quien habría recibido una trompada en el rostro al tiempo que un oficial lo describía como "la peor mierda de esta provincia". Pero no fue el único que afirma haber sufrido el accionar de algunos agentes.

Pablo Massutti -también del SUTE- y Jeniffer Mejía presentaron certificados en los que se detallan sus lastimaduras. MDZ pudo conversar con la mujer, quien dijo haber sido aferrada por agentes varones -algo fuera de protocolo- y contó que una vez que fue detenida y conducida a una celda, una médica, ayudada por dos agentes, le bajó los pantalones a una joven para constatar si tenía lesiones en las piernas. "Fue una gran humillación para ella", recordó la denunciante.

Certificado médico que describe las lesiones de Henríquez.

"Estoy muy dolorida"

Mejía -que es trabajadora social- repasa la secuencia. Relata que estaba en la protesta cuando se acercaron uniformadas para llevársela, alegando que estaba violando las normas sanitarias. "Una me agarró del brazo, y yo no me movía. En parte, porque tengo una cirugía que me ha dejado secuelas. Luego vinieron hombres que también intentaron levantarme".

Certificado médico que enumera las lesiones de Mejía.

El abogado Pablo Salinas también habló con MDZ y confirmó que, además de las denuncias penales, se abrió un expediente en la Inspección General de Seguridad, donde "hasta ahora se actuó con diligencia". Se trata del área que investiga "puertas adentro" el accionar de las Fuerzas. "Esperamos que los responsables de los maltratos sean sumariados", anticipó el referente de la lucha por los Derechos Humanos en la provincia.

Salinas apuntó que el Colegio de Trabajadores Sociales y la Dirección de la Carrera de Trabajo Social han salido a repudiar lo ocurrido.

Del lado de enfrente, la Policía de Mendoza y la Fiscalía Correccional inició 36 imputaciones contra manifestantes, bajo la acusación de no haber respetado el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la lista hay numerosos sindicalistas, entre ellos el Secretario General de ATE Roberto Macho.

