Mucho Peluquería: una apuesta exitosa de un joven emprendedor mendocino

Luca Salvo, es estilista, tiene 24 años y en el lapso de dos años abrió su salón Mucho Peluquería a los pocos meses dada la cantidad de clientas tuvo que abrir un salón más grande en el barrio Bombal, luego en menos de un año abrió una segunda sucursal en la quinta sección de la Ciudad de Mendoza.

Uno de los grandes desafíos para un emprendedor es dar ese salto, que siempre implica un riesgo y se vive con la adrenalina de la primera vez, decidir armar tu propio proyecto, decidir cuándo es el momento de expandirte, de abrir nuevas sucursales; y las preguntas en relación con esto en general giran en si se trata de un salto de fé, si implica asumir un riesgo imprevisto y arriesgarse, por el contrario si se trata de algo que se puede calcular y determinar con mayor precisión y certeza ¿Cuándo es el momento de dar el salto? Sobre esto y mucho más hablamos en la entrevista que realizamos en Mendoza Prende en vivo en el Instagram de MDZ Online.

“El principio de la cuarentena me lo tomé como un break porque venía trabajando muchísimo, no nos imaginamos que se iba a hacer tan extenso, luego fue preocupante porque había que mantener la estructura en un momento en que no había ingresos y con ahorros muertos, pero bueno como hicimos siempre intentando buscar el lado positivo a todo lo nuevo y hoy nos gusta esta nueva manera de atender, es más higiénica y ordenada, nos cuidamos entre todos. No podemos quejarnos, la gente nos sigue eligiendo y estamos más que agradecidos y felices”

- ¿En ese proceso de introspección qué cosas fuiste viendo como clave que esta pandemia nos mostró como sociedad que tenemos que ajustar un poco?

- Pasé por diferentes sensaciones, llorar, reír y resolver en mi cabeza, nos puso más fuertes y nos hizo abrir los ojos y valorar lo que tenemos 200 veces más. Me levanto mucho más contento para ir a trabajar y valoro lo que hemos conseguido y lo único que queremos es que Mucho peluquería siga creciendo. Hay que ponerlo todo en la clienta que viene hoy en día porque nos elige y valoramos y agradecemos que nos elija todos los días.

También me pasó con mi familia, valoro y priorizo compartir tiempo con ellos porque nos necesitamos, estoy cayendo más en cuenta cuánto necesito de ellos.

- ¿Cómo vivieron la reapertura del negocio post cuarentena?

- Amamos lo que hacemos, no estamos haciendo un negocio de peluquería, nos levantamos todos los días con una sonrisa para atender a una persona. Nos genera una satisfacción personal que la clienta nos elija y te diga ese gracias tan sincero y que se vaya con otra actitud, es muy lindo es generar sensaciones porque aparte de lo que tiene que ver con la peluquería es ayudarte de la mejor forma que nos sale y me pone muy feliz.

- Bueno de lo que decís ya se pueden ver algunas claves porque cuando uno hace las cosas bien y con amor y pasión es difícil que salga mal. Hablemos de tu historia, ¿Cómo fue que decidiste que tu camino iba por acá?

- Desde muy chico mis padres me inculcaron ser una persona trabajadora, tener valores y ser buena gente; tener el don de la memoria que es tan importante porque yo sé de dónde vengo, sé quienes me acompañaron. Desde muy chico busqué mi lugar, me fui a vivir a New York con 18 años, estuve tres meses y me volví porque me asusté, me fui a vivir a Chile, estuve trabajando en Chile casi un año. Después decidí volver a Mendoza y trabajé en salones muy conocidos de acá y que me hicieron ver cuál era la forma correcta de hacer las cosas y que hoy esté donde estoy por lo que estoy muy agradecido por eso también.

Yo no estudié peluquería , aprendí mirando; era un objetivo personal hacer mechas de raíz porque en la peluquería en que trabajaba era lo que pedía la gente y así podías tener más clientas. A medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que realmente soy bueno en lo que hago y hoy me especializo en colorimetría que complejo pero me encanta.

- Me gusta esto que decís que habla de la curiosidad, del espíritu de superarse de ir tomando lo que la vida te va dando, eso también son otras claves para destacar.

- Ser peluquero lo tenía en claro desde muy pequeño, recuerdo de pedirle a mi abuela un set de peluquería que vi en la juguetería y mi abuela me lo compró a escondidas de mi viejo que no podía ver eso; y yo iba a la casa de mi abuela a jugar. Cuando tenía 13 años iba a una peluquería cerca de mi casa y trabajaba sirviendo gaseosa y lavando el pelo, no me importaba porque yo solo quería aprender. A los 13 años hice mi primer peinado de novia y de apoco fue cada vez aumentando ese sentimiento de hacer pelo, peinar.

- Si entiendo sentís que sos vos ahí, que podes ser. ¿Cómo fue el momento de dar el salto, que decidiste abrir tu propia peluquería?

- Un día me levanté con el mensaje de un amigo que me preguntaba si conocía a alguien que quisiera ponerse una peluquería y le dije a Seba, mi pareja ¿y si nosotros nos ponemos la peluquería? Cuestión que todo se concretó, empezamos en un salón muy pequeño con dos sillas y dos espejos y a la semana ya tuve que comprar otra silla y otro espejo y a las dos semanas ya no entraban más muebles. El salón era muy pequeño, la gente esperaba en la puerta, todos los días. Al año surge la posibilidad de mudarnos de lugar, con este mismo amigo que me dio el primer empujón compartimos una casa enorme, ellos hacen tatuajes y nosotros tenemos la peluquería que hoy tiene 10 posiciones para atender. Esto cada vez venía mejor, la gente iba y quería cada vez mas , y al cabo de un año de estar en esa peluquería abrimos la segunda sucursal, que es nuestro broche de oro aunque queremos más obvio pero no nos podemos quejar porque hoy estamos muy posicionados y más fuertes que nunca.

- ¿Vos esperabas este crecimiento tan exponencial, cuando abriste lo imaginabas sacaste números o fue arriesgarte?

- No, para nada; armamos la peluquería con tarjetas de crédito, nosotros mismos restauramos muebles, pinté lámparas, hice que todo fuera perfecto como pudimos, no me lo esperaba. Y hoy luego de ese click que tuve en la cuarentena me di cuenta del peso que tiene donde estamos parados y todo los días pienso en cómo potenciarlo más, no creí que hoy iba a estar compitiendo con quienes eran mis jefes, es una cosa de locos.

- Si mirás esta corta historia de dos años pero súper intensa y pensando en retrospectiva ¿Cuáles para vos fueron los puntos de apoyo y los mayores desafíos?

- El punto de apoyo siempre fue Sebastián, mi pareja, que me acompañó y me generó esas ganas de hacer algo juntos, estoy agradecido a la vida de haber encontrado el amor de vida, creo que no seriamos nada el uno sin el otro, nada de esto hubiese pasado si no estuviésemos juntos. Otro gran punto de apoyo son mi familia y la familia de Sebastián que son incondicionales con nosotros, son un gran sostén. Nuestra familia y el amor fueron los grandes apoyos.

El todo fue un desafío, el proceso de mudarnos a otro lugar, nos preguntamos ¿Che nos va a dar para pagar el alquiler, todos los sueldos? Ese cambio de un lugar a otro fue una situación de miedo y de sentir que corríamos un riesgo muy grande, pero nos taparon la boca una vez más nuestras clientas hermosas, y no fue para nada riesgosa el cambio. El equipo es lo mejor, tienen la camiseta súper puesta. Va todo de la mano, buscamos buena gente para armar nuestro equipo, los conocimientos se adquieren, yo puedo enseñarles si tengo la paciencia y aparte me gusta hacerlo, por eso busco buena gente el resto se aprende. Hoy el equipo de trabajo son todas hermosas personas y es gran parte de la clave de éxito; estoy muy agradecido con mi equipo.

- Aprovechando tu expertise hablamos un poco de estilo y tendencias. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el estilo que más nos potencia? ¿Qué es lo que se viene post cuarentena?

- Cada uno tiene que ser un poco fiel a su estilo y lo que a cada uno le gusta y le queda cómodo, yo puedo desde lo técnico decirte cuál es el mejor corte de pelo, qué jopo, el color que te puede quedar mejor, se puede y se hace, pero a mi en lo personal me gusta que cada uno sea un poco fiel a su persona y dentro de eso trabajar. Los grandes cambios tampoco me parecen lo indicado yo prefiero ir trabajando de a poco.

La moda es generar la necesidad, se usó el pelo corto, fueron todas a cortarse el pelo y ahora se usa la melena súper larga para que todas vayan a comprarse extensiones y para mi esa no es la idea, hay que adaptarlo a la realidad si vos podes ir seguido al salón y querés hacer un blanco bueno lo hacemos, son diferentes tipo de clienta y casos; nos basamos en escuchar a la clienta.

En cuanto a técnicas se está usando mucho el bicolor, sea contrastante o dentro de las mismas gamas. El color cobrizo es un tono que recomiendo mucho para esta época del año y que además a todas les queda bien, a mi personalmente es el color que mas me gusta, te da mucho brillo y se ve muy bien.

Respecto a cortes se viene mucho corte en capas para dar movimiento. Ahora se busca potenciar tu movimiento natural, hay una técnica que se llama Co Wash, que se aplica a diferente tipos de cabellos, no es para todos pero si es muy útil para los cabellos un poco indefinidos en su forma, de esta forma esa honda o rulo indefinido se va a afianzar más; es una técnica en que lavás solo con acondicionador al cabello.

- Si pudiéramos pensar que se viene un nuevo mundo ¿Cómo te imaginas o te gustaría que fuera?

- Creo que ya estamos viviendo un nuevo mundo un poco, todo está totalmente diferente. Tenemos que valorar mucho más cada momento, ser conscientes y agradecidos a la vida y a las personas que tenemos al lado, el minuto a minuto, el ratito en el parque con la persona que amás. Estamos aprendiendo nuevas formas que tenemos que aplicar para que todos estemos sanos , estemos bien y podamos ser felices. Me imagino que el mundo que se nos está viniendo encima es para mucho mejor.