Una cordobesa alcanzó la mejor nota del mundo en examen de Cambridge

Justina Bossa, una joven de 16 años de Córdoba, recibió la mejor calificación en todo el mundo, "Top in the world", distinción otorgada por la Universidad de Cambridge por su desempeño en la materia Inglés como segunda lengua, “English as a Second Language”. En la cual alcanzó 99% en las evaluaciones.

Justina cursa quinto año del secundario en el colegio Mark Twain de Córdoba y en noviembre rindió Biología, Matemáticas, Arte, Literatura y Lengua Castellana en inglés. Hace pocos días recibió las notas de los exámenes y con ellas las menciones especiales por sus calificaciones. "No lo podíamos creer con mi familia cuando vimos las notas, todavía no caemos", cuenta la estudiante a LA NACIÓN.

Bossa asiste a al colegio Mark Twain desde los 3 años, una escuela bilingüe que prepara a sus alumnos en el cuarto año de la secundaria para presentarse a estos exámenes, los cuales rinden miles de estudiantes de todo el mundo.

Justina es una chica inquieta que reparte las horas del día entre el estudio, el deporte y la música. Forma parte de la orquesta de la escuela, hace tres años hace piano y además juega al hockey, es la capitana de su equipo. "Estudio los domingos porque en la semana, cuando no era la cuarentena, volvía tarde a casa. Desarrollé la habilidad para organizarme y eso me permite hacer varias cosas", relata Bossa, quien es el mejor promedio de la clase.

La joven ya tiene decidido qué hará al finalizar la secundaria, quiere estudiar Biotecnología, hará su carrera en Inglaterra o, como segunda opción, Estados Unidos. "Me parece que hay más oportunidades no sólo de empleo, sino de laboratorios, de crecimiento personal. Creo que voy a descubrir más".

El año que viene la espera un nuevo desafío, para el cual ya se está preparando con entusiasmo. En 2021 rendirá el examen siguiente al que aprobó con mención especial en la Universidad de Cambridge.