Mendoza: Testimonio de un donante de plasma, ¿cómo es el proceso?

Mendoza se sumó en las últimas semanas al tratamiento con plasma convaleciente de pacientes recuperados de COVID-19. Si bien su efectividad aún se encuentra bajo investigación, existe gran expectativa sobre la recuperación de aquellos pacientes con coronavirus a los cuales se les aplica plasma.

El plasma es la porción líquida de la sangre que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares. Contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas.

Los pacientes que tuvieron COVID-19 desarrollan anticuerpos en la sangre contra el virus, estos son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección a otro paciente que está cursando la enfermedad.

Actualmente en la provincia los Centros de Extracción designados por el Ministerio de Salud son el Centro Regional de Hemoterapia (CRH), el Servicio de Hemoterapia del Hospital del Carmen y el del Hospital Italiano. Todas las donaciones son coordinadas desde el CRH.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia explican que a los pacientes a los cuales se les puede aplicar el plasma son aquellos que, según determinados criterios, son considerados moderados o graves. Una vez que se aplica el plasma, se evalúa durante 48 horas y si al segundo día los parámetros continúan estables o han empeorado, se realiza la aplicación de una segunda dosis.

“Nunca dude en donar”

Maximiliano Reig fue uno de los primeros en donar plasma en Mendoza. Un joven mendocino de 23 años recuperado de COVID-19 que ya ha donado plasma en dos oportunidades.

Maximiliano se encontraba trabajando por la temporada de esquí en Estados Unidos cuando contrajo COVID-19, el fue asintomático por lo que no supo que había tenido la enfermedad hasta que no se realizó el test de anticuerpos en mayo.

“En marzo uno de mis amigos con los que yo convivía se hizo el hisopado y le dió positivo, volví acá (Mendoza) hice la cuarentena y me quedé con la duda si yo también me había contagiado”, explica el joven.

Cuando se habilitó, se realizó el test de anticuerpos y al darle los resultados le consultaron si quería ser donante de plasma, “les dije que sí, nunca dude en donar” y agrega "puede ser de gran ayuda para los pacientes que están más complicados”.

El proceso de extracción del plasma no lleva más de 40 minutos y no es invasivo. “No modifica en nada tu día”, aclara Maximiliano.

¿Cuáles son los requisitos para donar plasma?

Los requisitos para los donantes de plasma convaleciente son: ser personas de 16-65 años con diagnóstico previo de COVID-19 documentado por una prueba de laboratorio-Constancia de Informe de laboratorio de referencia a través de SISA; resolución completa de los síntomas al menos 14 días antes de la donación y no más de 3 meses; y disponer de 2 pruebas de PCR negativas en un intervalo de 24/48 horas; las personas asintomáticas con prueba confirmada de infección por COVID-19 en aislamiento preventivo por contacto estrecho con un caso, también pueden donar plasma cuando hayan cumplido con los 14 días de aislamiento post alta; los donantes masculinos no deben tener antecedentes de transfusión y en caso de donantes femeninos sin historia gestacional o abortos previos.