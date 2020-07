Los nuevos dueños del fútbol: sangre joven con deseos de invertir en un negocio en auge

Cada vez es mayor el número de equipos adquiridos por magnates, con la finalidad de llevarlos a un nivel más competitivo e incrementar sus ganancias. En las últimas décadas este fenómeno se ha instalado en el deporte más popular del mundo, el fútbol.

Uno de los ejemplos más recientes de la adquisición de franquicias deportivas en el deporte rey, a manos de poderosos inversionistas, es el caso del Fútbol Club Andorra, el cual en el año 2018 fue comprado por la empresa Kosmos, fundada por el cuarto capitán del F.C. Barcelona, Gerard Piqué. Antes de la llegada del nuevo propietario, el F.C. Andorra se encontraba en una delicada situación económica y deportiva, en el año 2008 habían estado a punto de desaparecer debido a la gran cantidad de deudas que acumulaban y, competían sin mucho éxito en la primera división catalana. Su ascenso a Segunda B, en el año 1988 y su triunfo en la Copa Catalana, en el año 1994, eran recuerdos muy lejanos en la mente de los fanáticos que veían con preocupación como el equipo no mejoraba. Sin embargo, desde la adquisición del equipo, este ha resurgido de sus cenizas consiguiendo rápidamente ascender dos categorías en un solo año para posicionarse en 2da B, luego de la compra del cupo del CF Reus Deportiu debido a sus impagos por un monto de 450.022 euros.

El impacto que ha tenido la llegada de la nueva junta directiva del F.C. Andorra se nota en todos los aspectos relacionados al club, la cantidad de público que iba a los partidos, antes del inicio del confinamiento, se había incrementado notablemente.

El sueño del presidente del equipo no es otro que llegar a la Liga de Campeones, aunque sin duda hace falta mucho trabajo, tiempo e inversión para que esto se materialice. Con respecto al apartado de las inversiones el F.C. Andorra estima contar, en un mediano plazo, con una amplia cantera de jugadores y con construir un nuevo estadio para el equipo.

Sin embargo, el de Andorra, no es el único caso de equipos de fútbol que han conseguido a través del cambio de dueños, posicionarse como marcas y a nivel competitivo. En las últimas décadas han habido muchos ejemplos de caso similares:

Chelsea Football Club: en el año 2003 pasa a ser propiedad del magnate ruso RomanAbramovichpor la suma de 165 millones de euros. Desde entonces la junta directiva ha gastado más de 1600 millones de euros en fichajes para posicionar a este club en la élite del fútbol mundial. Desde la llegada del nuevo dueño han pasado por el equipo grandes entrenadores como José Mourinho, Carlo Ancelotti y GuusHindink, así como rutilantes estrellas del balompié: Michael Ballack, Didier Drogba, Fernando Torres, RadamelFalcao, Frank Lampard, entre otras. Los éxitos no se han hecho esperar ya que en la historia reciente este club se ha alzado con la Liga 5 oportunidades, 5 FA Cups, 2 ComunityShield, 2 Copas de la liga, 1 Champions League y 2 Euro League.

Paris Saint Germain (PSG): fundado en el año 1970 el PSG, como se conoce popularmente, es uno de los ejemplos más recientes de la fuerte inversión de capital privado en un equipo de fútbol. El conjunto parisino fue adquirido en el año 2011 por grupo Qatar InvestmentAuthority (QIA) el cual no ha parado de invertir en fichajes de renombre para el equipo. El sueño de esta nueva junta directiva es conseguir la primera Champions League para el equipo y con este objetivo en mente no han escatimado en gastos, aunque hasta ahora no han estado cerca de cumplir su sueño. Jugadores de la talla de KylianMbappé, NeymarJr, EdinsonCavani, Ángel Dí María, Marco Veratti, Mauro Icardi, Ezequiel Lavezzi y ZlatanIbrahimovic han pasado por el equipo luego de desembolsos multimillonarios. Solo para conseguir el fichaje de Neymar cancelaron la suma de 220 millones de euros al F.C. Barcelona estableciendo así el récord por el fichaje más caro en la historia del fútbol.

Inter Miami CF: Este es uno de los más reciente ejemplos de clubes de fútbol adquiridos por un importante grupo económico. Este equipo perteneciente a la MLS fue fundado en el año 2018 y es propiedad de quien fuera una estrella mundial en este deporte, el inglés David Beckham. El proceso ha sido arduo y complicado; desde el 2007 el astro inglés inició negociaciones con la directiva de la MLS para la adquisición de la franquicia, posteriormente, se encontró con escollos relacionados a la construcción del estadio para equipo, los cuales superó en noviembre del 2018. A partir del 2019 el club inició un proceso de fichajes de jugadores experimentados y noveles para ubicar en lo más alto este nuevo proyecto deportivo.

