La tensa espera de una familia con Covid que pidió una ambulancia

Eduardo está preso. Se enteró de que una de sus hermanas, Silvina (31), había dado positivo de Covid-19 y estaba internada desde el viernes en el Hospital Central. Pero también supo que su sobrinito, su otra hermana y sus papás habían quedado aislados en una casa del Barrio San Martín (Ciudad): no se les permitía salir porque al haber tenido contacto estrecho con Silvina se consideraba que podían tener el virus.

Como si fuera poco, el domingo el padre -que tiene 66 años- empezó a empeorar. Primero fiebre, dolor de panza. Después los pulmones. El aire que no entra.

Desde el penal, Eduardo iba siguiendo todo esto por Whatsapp y con una creciente sensación de impotencia. Sabía que la familia ya había pedido ayuda. Pero la ayuda tardaba. Y "el viejo" estaba cada vez peor.

"Pedimos una ambulancia durante dos días"

Por eso se comunicó con este periodista y le contó que llevaba dos días solicitando una ambulancia que fuera a buscar a su padre. "Al principio, mi papá pensó que no era para tanto. Pero ahora está muy mal y no sabemos qué hacer. Mis familiares no lo pueden trasladar porque no tienen vehículo. Hemos llamado a todos lados y nada".

Final abierto

Al promediar la tarde de este martes, Mayra, la hermana de Eduardo, confirmó la versión desde el Barrio San Martín; aunque estaba más tranquila porque se acababan de llevar al padre en una ambulancia hacia el hospital.

—Desde el domingo que llamábamos— se quejó.

El final de esta historia es abierto, como el devenir mismo de la pandemia. Los que quedaron en la casa de la calle Las Moras siguen sin salir. "Nos mantenemos aislados acá. Igual nos preocupa que tarde tanto en llegar la ayuda".

Y mientras caía el sol, el más chiquito empezaba a tener fiebre.