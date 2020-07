Con 25 años, una monja la rompe en TikTok: ¡conocela!

TikTok sigue consolidándose como la red social de moda, y todos los días arroja alguna curiosidad. Durante las últimas horas se hizo conocida una simpática monja que ya tiene casi 20 mil seguidores, y la rompe con los videos que graba junto a sus hermanas.

Se trata de Josefina Cattaneo, una Mercedaria del Niño Jesús de 25 años que descubrió esa red social por casualidad, y ahora esparce su mensaje a través de sus videos.

"Tenía Instagram y Facebook, pero TikTok es distinto… ¡No tenía ni idea cómo usarlo! Porque si bien soy joven, al estar atravesada por la vida religiosa a veces quedo al margen de algunas cosas", le explicó la joven al portal Infobae.

"Me descargué la aplicación hace un tiempo pero no encontraba el momento de usarla. Iba a rezar y me acordaba que la tenía. Hasta que hace un mes dije: ‘Jesús, ¡dame una mano! Con el encierro por la pandemia ¡no sé cómo anunciarte!", siguió.

Josefina decidió ser monja cuando aún era una adolescente, en el 2012. "Era una joven que salía y se divertía. Sin embargo, el deporte me llevaba a apoyarme en Jesús. Competía en atletismo en los Juegos Bonaerenses y cuando sentía que no daba más, le pedía que me ayudara a terminar. Quería ganar y le confiaba mi vida", contó.

Ahora, vive en La Carlota, en el sur de Córdoba, donde es pastoralista de nivel primario en la escuela. “Acompaño y guío para caminar hacia Jesús”, explica. Además da clases en el secundario, trabajo que se tuvo que adecuar a la pandemia, y dar de manera virtual.