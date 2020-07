La peor noticia: asesinaron a la joven desaparecida en Santa Fe

Luego de estar desaparecida desde el viernes, las autoridades encontraron el cuerpo de Julieta Delpino, de 19 años, enterrada en el fondo de una vivienda en Berabeyú, provincia de Santa Fe.

Según informó la madre de la fallecida, el último contacto lo había tenido con ella el viernes a la noche cuando regresaba de su trabajo en bicicleta.

““Les pido una ayuda por que estoy desesperada, hace de anoche a las doce de la noche que no podemos encontrar a Julieta. Ya la está buscando la Policía también. Apagó el teléfono a las doce de la noche cuando salió del trabajo, me dijo que le caliente la comida y a casa no llegó nunca más. Se la tragó la tierra y ya en el pueblo no me quedan más casas donde buscar. Les pido que pregunten a sus hijos, o al grupo de chicos si quizá armaron joda en algún campo y yo no sé y a lo mejor está allá. Estoy desesperada, por favor. Muchas gracias", fue el audio que publicó su madre y circuló por WhatsApp.