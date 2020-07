Otro ataque a jubilados: falsos enfermeros les dieron una paliza para robarle los celulares

En plena polémica por el jubilado que mató a uno de los ladrones que ingresó a su casa para robar, ahora una pareja de ancianos fue brutalmente golpeada por dos delincuentes que se hicieron pasar por enfermeros para que les abrieran la puerta y poder robar en la casa.

Todo ocurrió el pasado martes por la mañana en una vivienda ubicada en la calle Gobernador Barreyro de Oberá en Misiones, donde Raúl Mosquere de 69 años descansaba junto a su esposa Marta Chalanczuk, de 63 y éste le abrió la puerta a uno de los delincuentes que llevaba barbijo y uniforme de enfermero.

"Golpearon la puerta, miro por un espejo, y había una persona que tenía una chaquetilla de enfermero que me dice que estaba haciendo una entrega de barbijo y que tenía que firmar un papel”, relató la víctima, quien reconoció que dejó la reja entreabierta para ir en busca de sus anteojos y allí ingresaron los ladrones.

"Entraron apuntando con una pistola y empezaron a golpearme. Me hicieron una zancadilla y me caí. Me llamó la atención la fuerza que tenían", dijo Mosquere al tiempo en que comentó que lo maniataron y le pegaron a ambos. "Me tuvieron en el piso y me pusieron un precinto en una mano, pero en la otra no pudieron. Después quisieron ponerme una cinta de embalar. Nos pegaban preguntando dónde estaba la plata", relató el jubilado.

Mosquere muestra las heridas que le dejaron los delincuentes

El episodio llegó a su fin cuando la mujer logró salir de la casa a pedir ayuda y los delincuentes huyeron con los celulares de las víctimas y algo de dinero.

A los pocos minutos, efectivos de las distintas dependencias de la Policía de Misiones acudieron a los llamados de alerta. Las víctimas tenían golpes en todo el cuerpo y fueron trasladadas al hospital Samic de Oberá, donde recibieron asistencia médica.