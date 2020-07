Polémica: una ciudad se declaró "pro vida" y "pro familia"

View this post on Instagram

#Salta u00a1Basta de maniobras para restringir derechos en Salta! Desde la Campau00f1a Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, repudiamos la declaraciu00f3n antiderechos del Concejo Deliberante de la ciudad de Oru00e1n. #AbortoLegal2020