Médicos con coronavirus: piden más testeos y trabajar en un solo lugar

Tras confirmarse que una médica residente del Hospital Central contrajo coronavirus, la situación se torna preocupante y desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPros) pidieron más testeos y denunciaron que muchos establecimientos no cumplen con la rotación de personal cada 14 días que se había acordado con las autoridades sanitarias.

"Hacen falta más testeos. Se testea muy poco entre los profesionales de la salud", aseguró la secretaria adjunta de AMPros, Claudia Iturbe, en diálogo con MDZ.

Y agregó: "Muchos nosocomios no cumplen con la rotación de personal cada 14 días que se estableció, ni cuentan con los elementos de protección necesarios. Además, los profesionales tienen que trabajar en espacios muy chicos con muchas áreas en común donde no se puede respetar el distanciamiento social".

La doctora residente del Central no es la primera profesional de la salud que da positivo de COVID-19 en la provincia. Dos médicos de la Clínica Francesa, tres enfermeras del Hospital Notti de Guaymallén, un ginecólogo del Hospital Español y una enfermera del Hospital Perrupato de San Martín ya habían contraído la enfermedad en el desempeño de sus funciones.

Un ginecólogo del Hospital Español también contrajo coronavirus.

Según destacaron desde el Ministerio de Salud, la profesional no estuvo en contacto con pacientes o casos sospechosos de coronavirus dentro del Central, pero sí asistió a pacientes positivos de covid-19 en una de las clínicas privadas donde trabaja.

En este sentido, Iturbe destacó que los profesionales de la salud deberían trabajar en un solo lugar y no estar obligados a moverse de un establecimiento a otro por sus necesidades económicas. "Es fundamental encontrar la forma de que trabajen en un solo lugar y que dejen de ser 'profesionales taxi' yendo de una clínica a la otra aumentando los riesgos de contagio y de propagación de la enfermedad", resaltó la secretaria adjunta de AMPros.

"También se habló de aislar a los profesionales de la salud en hoteles, pero no hay nada por escrito y no dicen quién se haría cargo de esas estadías. La situación es preocupante porque no hay tantos profesionales de la salud y cuando se enferma uno hay que aislar a todos sus compañeros", completó Iturbe.

Por último, la secretaria adjunta de AMPros destacó que en muchos nosocomios los profesionales aún no cobran el bono dispuesto por el Gobierno. "Sólo lo cobraron en los hospitales que tienen internación, aunque algunos no lo hicieron a pesar de cumplir con esa condición", cerró Iturbe.